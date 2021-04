Diretta/ Arsenal Liverpool (Premier League) streaming video tv: ultima chiamata

DIRETTA ARSENAL LIVERPOOL: SFIDA INCERTA, DECIDERANNO GLI EPISODI?

Arsenal Liverpool, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 21.00 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno della Premier League inglese. Ultima chiamata per l’Europa per le due formazioni, l’Arsenal nell’ultimo periodo è riuscito a guadagnare un po’ di terreno almeno rispetto alla zona Europa League, portandosi a -4 dal Liverpool che a sua volta al momento si trova distanziato di 5 lunghezze dalla zona che vale la qualificazione in Champions League. Una distanza considerevole che i Reds rischiano di non riuscire a colmare e chi dovesse uscire sconfitto da questo scontro diretto, rischierebbe di veder tramontare definitivamente le speranze di qualificazione.

Diretta/ Leicester Manchester City (Premier League) streaming video tv: big match!

In più, per entrambe le formazioni ci sono cruciali impegni nelle Coppe Europee proprio all’orizzonte: il Liverpool nei quarti di finale di Champions League è atteso da una sfida stellare contro il Real Madrid, l’Arsenal punta sull’Europa League per ottenere una “wild card” per la prossima Champions e affronterà lo Slavia Praga, in un lato del tabellone con Villarreal e Dinamo Zagabria che sembra fornire ai Gunners una via invitante per raggiungere la finalissima di Danzica.

Diretta/ Leicester Manchester United (risultato finale 3-1): Foxes in semifinale!

DIRETTA ARSENAL LIVERPOOL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Liverpool sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per i principali match della Premier League inglese. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL LIVERPOOL

Le probabili formazioni della sfida tra Arsenal e Liverpool presso l’Emirates Stadium. I padroni di casa allenati da Mikel Arteta scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Leno; Bellerin, Luiz, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Pepe, Odegaard, Aubameyang; Lacazette. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Jurgen Klopp con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Mané.

DIRETTA/ Everton Manchester City (risultato finale 0-2) video: la chiude De Bruyne

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Arsenal e Liverpool, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.10 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.45 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.25 volte la posta scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA