Diretta Arsenal Liverpool/ Streaming video tv: in palio c’è la finale (Efl Cup)

DIRETTA ARSENAL LIVERPOOL: LA VINCENTE AFFRONTERA’ IL CHELSEA IN FINALE

Arsenal Liverpool, sarà diretta dall’arbitro Martin Atkinson. La gara in programma giovedì 20 gennaio alle ore 20:45 dall’Emirates Stadium di Londra, è valida per la semifinale di ritorno della EFL Cup. Nella partita di andata le due squadre si sono annullate, ed è infatti terminata a reti bianche, con il punteggio di 0-0. La compagine che uscirà vincente da questa sfida, affronterà in finale il già qualificato Chelsea di Thomas Tuchel, con i Blues che hanno eliminato il Tottenham, vincendo sia la gara di andata che quella di ritorno.

L’Arsenal, allenato da Mikel Arteta, non è sceso in campo nell’ultimo turno di Premier League, con la partita contro il Tottenham rinviata a causa delle diverse positività al Covid. Il Liverpool arriva alla sfida dell’Emirates, galvanizzato dal successo per 3-0 sul Brentford nell’ultima giornata di campionato. La squadra allenata da Jurgen Klopp è stata eliminata due volte nelle ultime tre semifinali disputate, vorrà quindi vincere e conquistare la finale. Nella partita disputata tra le due compagini in Premier, il Liverpool si è imposto sui Gunners con un netto 4-0.

DIRETTA ARSENAL LIVERPOOL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Liverpool, semifinale di ritorno della EFL Cup, sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN: si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisogna essere abbonati al servizio, disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo abilitato alla visione come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ARSENAL LIVERPOOL

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Arsenal Liverpool, le quali si affronteranno nel ritorno della semifinale di Efl Cup. Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta sembra intenzionato a schierare la sua squadra con il modulo 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione titolare dell’Arsenal per la sfida con il Liverpool: Ramsdale, Holding, White, Gabriel, Tierney, Lokonga, Xhaka, Hutchinson, Lacazette, Martinelli, Nketiah.

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dovrebbe rispondere con il consueto 4-3-3. Minamino dovrebbe nuovamente sostituire l’assente Salah, impegnato con l’Egitto in Coppa d’Africa. Questa la probabile formazione dei Reds per la semifinale di ritorno della Efl Cup: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Jones, Minamino, Firmino, Jota.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Arsenal Liverpool di Efl Cup, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara equilibrata, con il successo dell’Arsenal, abbinato al segno 1, quotato 3.35. Un eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.40. I favori dei pronostici sono dalla parte del Liverpool, con il segno 2 quotato 2.05.

