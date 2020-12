Diretta Arsenal Manchester City/ Streaming video DAZN: sfida nei quarti di EFL Cup

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER CITY: BIG MATCH IN EFL CUP

Arsenal Manchester City, in diretta dall’Emirates, si gioca alle ore 21:00 italiane di martedì 22 dicembre: le due squadre scendono in campo per i quarti di finale della EFL Cup 2020-2021. Si tratta della Coppa di Lega inglese, la seconda per importanza: conosciuta anche con il nome di Carabao Cup (per ragioni di sponsor), si conclude nei mesi invernali e infatti siamo già alla Final Eight per così dire. I Citizens ne sono gli assoluti dominatori in epoca recente: hanno vinto le ultime tre edizioni e cinque delle ultime sette, lasciando le briciole agli avversari. L’Arsenal invece non festeggia un successo da ben 27 anni, e si è imposta soltanto due volte; per di più attraversa una situazione davvero complicata visto che ha soltanto 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione in campionato, nel weekend ha perso sul campo dell’Everton e ha un assoluto bisogno di risalire la corrente. Cosa che deve fare anche Pep Guardiola, attualmente fuori dalle prime quattro ma comunque in ripresa dopo aver battuto il Southampton; sarà dunque interessante valutare quello che succederà nella diretta di Arsenal Manchester City, aspettando che la partita cominci possiamo fare una rapida valutazione circa le potenziali scelte da parte dei due allenatori, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Manchester City potrebbe essere trasmessa su DAZN1, il canale che si trova al numero 209 del satellite ed è riservato ai clienti Sky da almeno tre anni: in assenza di questa ipotesi (dipenderà dalle ultime variazioni al palinsesto), potrete comunque assistere alla sfida di EFL Cup anche in diretta streaming video, naturalmente bisognerà essere abbonati alla piattaforma DAZN e attivare il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER CITY

Giunti a questo punto della EFL Cup, Arsenal Manchester City è una partita che conta; tuttavia entrambe le squadre hanno altri obiettivi primari, e dunque ci aspettiamo un ampio turnover all’Emirates. Cominciando dai Gunners, in porta potrebbe andare Runarsson con la protezione di una linea difensiva nella quale Mustafi e Kolasinac potrebbero affiancare Holding o David Luiz; sulle corsie laterali potremmo vedere Bellerin e Cédric Soares che sarebbe traghettato a sinistra, poi una mediana con Willock e Smith Rowe fortemente candidati. Andando sul versante offensivo, Lacazette ha quasi perso il posto a favore di Nketiah e stasera potrebbe arrivare la sua occasione, insieme a lui ci aspettiamo quasi certamente Gabriel Martinelli con Pépé o Willian a completare l’assetto.

Il Manchester City potrebbe dare spazio a Carson tra i pali, davanti a lui Aké da centrale con Laporte (o Stones) e due terzini che potrebbero essere Joao Cancelo, riportato a destra, e Benjamin Mendy. Centrocampo con Fernandinho che sarebbe affiancato a Rodri o Gundogan, ma può arretrare il suo raggio d’azione anche Foden che, nel caso, lascerebbe la trequarti al ventenne Nmecha; Mahrez e Zinchenko, avanzato per l’occasione, i possibili esterni a supporto della prima punta. Visto l’infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo, Sergio Aguero potrebbe avere la meglio: le alternative sono naturalmente Gabriel Jesus e Ferran Torres, ormai stabilmente impiegato come prima punta tattica.



