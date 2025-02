DIRETTA ARSENAL MANCHESTER CITY, ARTETA CONTRO GUARDIOLA

Squadre divise da poche lunghezze, questa partita diventa fondamentale per il campionato. La diretta Arsenal Manchester City, in programma domenica 2 febbraio alle ore 17:30, vale tantissimo per i primi posti della Premier League.

I londinesi sono in una striscia positiva di cinque risultati utili consecutivi in tutte le competizioni, a partire dal 2-1 con il Tottenham fino al pareggio con l’Aston Villa e agli altre tre successi contro Dinamo Zagabria e Girona in Champions League più l’1-0 con i Wolves.

Il Manchester City è reduce da una gara dispendiosa soprattutto a livello mentale con il Club Brugge: la sfida è terminata 3-1, ma a fine primo tempo la squadra di Guardiola era fuori dalla Champions. In campionato l’ultimo risultato è stato il 3-1 al Chelsea.

DOVE VEDERE DIRETTA ARSENAL MANCHESTER CITY, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Arsenal Manchester City, dovrete abbonarvi a Sky Sport al pacchetto Sport, collegandovi poi su Sky Sport Arena. Chi vuol vedere la partita dal Pc o cellulare può vedere la diretta streaming su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER CITY

L’Arsenal giocherà con il modulo 4-3-3. Raya sarà il portiere titolare, difeso dal quartetto Timber, Saliba, Gabriel e Calafiori. A centrocampo spazio a Odegaard, Partey e Rice mentre in attacco Sterling, Martinelli e Trossard.

Il Manchester City invece risponde con l’assetto tattico 4-1-4-1. Tra i pali Ederson, protetto da Nunes, Stones, Akanji e Gvardiol. In mediana ci sarà Kovacic con Silva, de Bruyne, Foden e il nuovo arrivato Marmoush sulla trequarti. In avanti Haaland.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARSENAL MANCHESTER CITY

L’Arsenal parte favorito nelle quote per le scommesse di questa partita con l’1 fisso a 1.95. Il segno X è offerto a 3.50 con il 2 fisso a quattro volte la posta in palio. Gol a 1.62, No Gol a 2.20.

