Premier League, Diretta Arsenal Manchester City, streaming video tv: una delle gare più attese dell'intero palcoscenico europeo (21 settembre 2025)

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER CITY (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prima di andare a commentare la diretta di Arsenal Manchester City, vediamo un po’ di numeri nel nostro angolo delle statistiche in maniera tale da capire chi tra le due compagini potrà avere la meglio a livello puramente matematico. L’Arsenal di Arteta porta numeri da squadra completa: possesso medio al 58%, oltre 560 passaggi completati a partita con l’87% di precisione e una produzione offensiva consistente con 14 tiri medi e uno xG di 1.9. I Gunners sanno anche difendere: subiscono solo 0,8 gol a gara e appena 3,7 tiri nello specchio degli avversari.

DIRETTA/ Manchester City Napoli (risultato finale 2-0) video streaming tv: la chiude Doku (18 settembre 2025)

Il Manchester City di Guardiola non è da meno: possesso che sfiora il 62%, oltre 600 passaggi completati (89% di precisione) e un ritmo che porta a 15 conclusioni per match, con uno xG medio di 2.1, il più alto della Premier. A livello atletico i Citizens percorrono circa 109 km complessivi a partita, mentre l’Arsenal viaggia intorno ai 111, segno di una sfida che promette intensità estrema. Sul piano disciplinare, i londinesi raccolgono in media 1,6 cartellini gialli a gara, i campioni in carica appena 1,2, a dimostrazione della loro capacità di gestire i momenti caldi. Ora via al commento live della diretta di Arsenal Manchester City, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Manchester City Napoli Primavera (risultato finale 2-0): partenopei sconfitti! (Youth League)

DOVE VEDERE DIRETTA ARSENAL MANCHESTER CITY, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Arsenal Manchester City, potrete farlo abbonandovi al pacchetto Sport di Sky. Per quanto riguarda la diretta streaming invece dovrete affidarvi a Sky Go.

ARSENAL MANCHESTER CITY, SHOWTIME!

Una partita che tutti aspettano con grande attesa in Premier League. La diretta Arsenal Manchester, in programma domenica 21 settembre 2025 alle ore 17:30, con Mikel Arteta che sfida il suo maestro Pep Guardiola.

L’Arsenal, a parte il passo falso con il Liverpool, ha vinto tutte le partite senza nemmeno subire un gol. Dal colpo esterno col Manchester United alla vittoria in casa con il Nottingham, passando per il 5-0 al Leeds. Da non dimenticare il 2-0 a Bilbao in Champions League.

Probabili formazioni Manchester City Napoli/ Quote: moduli speculari! (Champions League, 18 settembre 2025)

Il Manchester City ha tre punti di ritardo sui Gunners avendo perso sia contro Tottenham e Brighton. Le vittorie sono arrivate contro Wolverhampton e il derby con il Manchester United più il 2-0 inflitto al Napoli in Champions League.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER CITY

L’Arsenal giocherà con il modulo 4-3-3. In porta Raya, protetto dal quartetto Timber, Mosquera, Gabriel e Calafiori. A centrocampo spazio per Nwaneri, Zubimendi e Rice mentre Eze, Gyokeres e Madueke formeranno attacco.

Il Manchester City risponderà con l’assetto tattico 4-1-4-1. Tra i pali Donnarumma, difesa composta da Khusanov, Ake, Gvardiol e O’Reilly. Rodri in regia con Bernardo Silva, Foden, Reijnders e Savinho dietro a Haaland.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARSENAL MANCHESTER CITY

È favorito l’Arsenal per questo match dato che è offerto a 1.85 contro il 2 fisso del Manchester City a 3.80 più il pareggio a 3.90. Gol e No Gol rispettivamente a 1.70 e 2.05.