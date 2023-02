Diretta/ Arsenal Manchester City streaming video tv: scontro al vertice (Premier)

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER CITY: PRIMA CONTRO SECONDA

La diretta Arsenal Manchester City, in programma mercoledì 15 febbraio alle ore 20:30, potrebbe diventare fondamentale per la lotta al titolo tra gli uomini di Arteta e quelli di Guardiola. I Gunners sono primi a 51 punti in 21 partite mentre i Citizens hanno tre punti in meno, ma con una partita giocata in più. Quindi eventualmente il successo della squadra di Manchester varrebbe l’aggancio all’Arsenal, ma ci sarebbe sempre da considerare la gara da recuperare dei londinesi che potrebbe rilanciare a +3 o +1. In caso di vittoria dei padroni di casa, il risultato sarebbe nefasto per il City che passerebbe da -3 a -6, potenzialmente pure -9 considerando sempre la famosa gara da recuperare dell’Arsenal.

Ultimamente però l’Arsenal qualche passo falso l’ha fatto, uno proprio contro il Manchester City seppur in FA Cup. I punti persi che più hanno fatto male però sono quelli con Everton (sconfitta per 1-0) e Brentford (pareggio per 1-1) che hanno rallentato la corsa sparata dei biancorossi. Per la fortuna di Arteta, anche il Manchester City ha registrato uan sconfitta (quella col Tottenham) anche se n’è uscita in positivo viste le tre vittorie di fila in campionato post derby.

ARSENAL MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Arsenal Manchester City, valevole per il recupero della dodicesima giornata di Premier League, sarà visibile solo su Sky attraverso abbonamento Sport sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 4K.

Inoltre sarà presente la diretta streaming di Arsenal Manchester City attraverso Sky Go e NOW attraverso tutti i dispositivi mobili accessibili.

ARSENAL MANCHESTER CITY PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Arsenal Manchester City vedono i Gunners disporsi col 4-3-3 classico di Arteta. Consueta presenza di Ramsdale in porta, difesa con White, Saliba, Gabriel e il grande ex Zinchenko. A centrocampo spazio a qualità e quantità con Odegaard, Partey e il capitano Xhaka. Attacco veloce e leggero con Saka, la punta Nketiah e Martinelli

Il Manchester City risponde col 3-4-2-1 con Ederson tra i pali. Spazio a Walker, l’ex Dortmund Akanji e il basco Laporte nel pacchetto arretrato. Mahrez e Grealish agiranno sugli esterni mentre la padronanza del gioco è destinata a Rodri e Gundogan. Sulla trequarti De Bruyne e Silva supporteranno Haaland.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Arsenal Manchester City vedono leggermente favorito il club di Guardiola, quasi obbligato a vincere se non vuole perdere ancora terreno. Snai quota a 2.40 la vittoria esterna mentre il successo di Arteta per un’altra mini-fuga è quotato 2.90. Segno X di pareggio a 3.35.

