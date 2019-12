Diretta Arsenal Manchester City/ Streaming video tv: sfida tra grandi deluse

Arsenal Manchester City, in diretta dall’Emirates Stadium di Londra questo pomeriggio, domenica 15 dicembre 2019 alle ore 17.30 italiane (le 16.30 locali), sarà sicuramente il piatto forte della diciassettesima giornata della Premier League inglese 2019-2020. Tuttavia, a dire il vero, Arsenal Manchester City sarà soprattutto una sfida tra due squadre deluse. Il City di Pep Guardiola vola in Champions League, ma in campionato arranca e con la sconfitta nel derby di Manchester ha praticamente alzato bandiera bianca, considerato il pesantissimo ritardo già accumulato nei confronti del Liverpool capolista. Ancora peggio l’Arsenal, molto lontano dai fasti di un tempo, dal momento che i Gunners vedono già come un miraggio anche solo il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L’arrivo di Fredrik Ljungberg in panchina non sembra avere dato la scossa e oggi contro il Manchester City sarà una sfida davvero impegnativa per i padroni di casa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Manchester City sarà garantita naturalmente da Sky, che detiene i diritti della Premier League. Il match sarà dunque visibile sui canali numero 201 e 2013 della piattaforma satellitare, cioè Sky Sport Uno e Sky Sport Football. In aggiunta, gli abbonati Sky potranno seguire Arsenal Manchester City anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER CITY

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Arsenal Manchester City. Fredrik Ljungberg dovrebbe schierare i Gunners con il modulo 4-2-3-1 con Leno in porta; difesa a quattro composta da Maitland-Niles, Papastathopoulos, Chambers e Kolasinac; in mediana ecco la coppia formata da Xhaka e Torreira, mentre il trequartista Ozil e le due ali Pépé e Martinelli agiranno in appoggio alla prima punta Aubameyang. Per il City di Pep Guardiola invece disegniamo l’immancabile 4-3-3 con Ederson in porta e davanti a lui il quartetto con Walker, Stones, Otamendi e Mendy; da centrocampo in su l’abbondanza è tanta nonostante un paio di infortunati, ipotizziamo Fernandinho, Gundogan e David Silva in appoggio al tridente con Bernardo Silva, Gabriel Jesus e Sterling.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Arsenal Manchester City, in base alle quote offerte sulla partita dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Nonostante si giochi a Londra, il City è considerato nettamente favorito e il segno 2 è proposto a 1,45. Quote molto più alte invece per il successo dei padroni di casa e per il pareggio: segno X infatti quotato a 5,25 mentre il segno 1 varrebbe ben 6,00 volte la posta in palio.



