Diretta Arsenal Manchester United/ Streaming video tv, si gioca per la Premier League

Arsenal Manchester United si gioca in diretta dall’Emirates Stadium, alle ore 21:00 di mercoledì 1 gennaio: la Premier League 2019-2020 non si ferma mai, e per la 21^ giornata si torna in campo nel primo giorno dell’anno dopo gli impegni di San Silvestro e dell’ultimo weekend del 2019. Sfida delicata per i Gunners che, rimontati e sconfitti in casa dal Chelsea, non vincono da quattro partite e si stanno pericolosamente avvicinando alla zona retrocessione, ma soprattutto stanno perdendo in maniera definitiva il contatto con le posizioni che qualificano all’Europa. Per ora non c’è stato il cambio di passo con il cambio di allenatore, e la posizione di Mikel Arteta potrebbe già essere calda; due successi consecutivi invece per un Manchester United che si trova a 4 punti dal quarto posto occupato proprio dal Chelsea, dunque bella occasione per Ole Gunnar Solskjaer di sfruttare il periodo di forma. Aspettando la diretta di Arsenal Manchester United, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco analizzando le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER UNITED

In Arsenal Manchester United Arteta dovrebbe confermare il 4-2-3-1, ma potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione titolare: scalpita in particolar modo Pépé che può prendere il posto di Nelson e giocare come esterno destro sulla trequarti, con la conferma di Mesut Ozil centrale e Aubameyang (13 gol in campionato) a fare da laterale di supporto alla prima punta Lacazette. Verso la conferma i due centrocampisti Guendouzi e Torreira, in difesa Mustafi potrebbe agire al fianco di David Luiz scalzando Chambers, mentre Maitland-Niles e Saka dovrebbero fare i terzini con Leno a proteggere la porta. Solskjaer opererà probabilmente uno o due cambi, con Shaw che torna titolare a sinistra e Wan-Bissaka che potrebbe prendere il posto di Ashley Young, il quale torna utile per agire davanti ma deve vincere la concorrenza di Daniel James e Mata, senza dimenticarsi di Lingard. A rimanere fuori potrebbe essere anche Andreas Pereira, confermando invece Rashford largo e Martial da centravanti; del resto i due sono i migliori realizzatori del Manchester United e dovrebbero giocare, così come Fred e Matic che, anche per mancanza di alternative, saranno regolarmente in mediana.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Arsenal Manchester United indicano un totale equilibrio: sono infatti identici i valori che il bookmaker ha previsto per le due vittorie, con il segno 1 o il segno 2 (rispettivamente a “premiare” Gunners e Red Devils) il vostro guadagno sarebbe comunque pari a 2,60 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno 2, vi permetterebbe invece di intascare una somma corrispondente a 3,60 volte la puntata.



