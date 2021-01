Diretta Arsenal Manchester United/ Streaming video tv: una classica di Premier League

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER UNITED: UNA CLASSICA!

Arsenal Manchester United, in diretta dall’Emirates, si gioca alle ore 18:30 di sabato 30 gennaio: grande appuntamento con la 21^ giornata di Premier League 2020-2021, una classica che rappresenta anche una sfida delicata per gli interessi di classifica. I Gunners hanno centrato una fondamentale vittoria al St. Mary’s, battendo il Southampton (tre giorni dopo averci perso in FA Cup) e provando a uscire dalla crisi: restano lontani dalla possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League ma se non altro dovrebbero aver scongiurato il pericolo di una clamorosa retrocessione, e adesso guardano con maggiore fiducia all’impegno contro i Red Devils.

I quali dal canto loro potrebbero vincere la prima Premier League dai tempi di Alex Ferguson: la grande incertezza che aleggia sul campionato ha spinto lo United a prendersi la vetta della classifica e a fare strada in tutte le competizioni interne, si profila un altro grande duello con il Manchester City come ai vecchi tempi ma per Ole Gunnar Solskjaer sarà fondamentale mantenere la continuità dei risultati, cancellando anche la deludente eliminazione dalla Champions League. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Arsenal Manchester United; nel frattempo facciamo una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Manchester United viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con questa partita sarà dunque su Sky Sport Football, che gli abbonati troveranno al numero 203 del loro decoder. In assenza di un televisore sarà possibile seguire l’evento anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato, con l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER UNITED

Mikel Arteta deve ancora fare i conti con il mistero Aubameyang: il gabonese ci sarà per Arsenal Manchester United? La risposta è probabilmente negativa, e allora Lacazette sarà il centravanti con Pépé e Saka alle sue spalle, dovrebbe tornare titolare Willian a completare l’assetto offensivo mentre alle spalle di questa linea Thomas Partey e Granit Xhaka restano favoriti, ma con Willock che preme. Difesa con Holding o Chambers ad affiancare David Luiz, Bellerin e Cédric Soares saranno i due terzini e Leno andrà in porta. Modulo speculare per i Red Devils, che mandano in porta De Gea e davanti a lui schierano Lindelof (o Bailly) e Maguire; sugli esterni Alex Telles insidia Shaw mentre Wan-Bissaka sarà regolarmente a destra, Pogba è tornato fortemente titolare e giocherà con uno tra McTominay e Fred in mezzo al campo. Davanti, Bruno Fernandes scalza Van de Beek: l’olandese potrebbe giocare con la panchina per Greenwood, comunque favorito con Rashford per partire largo. Il centravanti uscirà dal ballottaggio tra Martial e Cavani, difficile dire chi sia in vantaggio tra i due.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Arsenal Manchester United, indicando nei Red Devils la squadra favorita pur in una situazione di grande equilibrio: il segno 2 per la loro vittoria vale infatti 2,50 volte la posta, per il segno 1 che identifica il successo dei Gunners siamo invece a 2,80 volte quanto messo sul piatto. Dunque valori decisamente vicini, si discosta leggermente l’eventualità del pareggio che, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte la puntata con questo bookmaker.



