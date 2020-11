Diretta/ Arsenal Molde (Europa League) streaming tv: Gunners lanciatissimi

DIRETTA ARSENAL MOLDE: I NORVEGESI VOGLIONO QUALIFICARSI

Arsenal Molde, giovedì 5 novembre 2020 alle ore 21.00 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Ottimo momento per i Gunners che dopo la doppia vittoria contro Rapid Vienna e Dundalk, che li ha portati subito in testa nel girone di Europa League, hanno rialzato la testa anche in Premier League, andando a vincere in casa di un Manchester United che pure sta brillando in Champions. Affermazione importante visto che l’Arsenal aveva perso i precedenti scontri d’alta classifica in campionato e necessitava di una legittimazione contro un’altra grande. I norvegesi del Molde sperano di poter passare il turno in Europa a braccetto con gli inglesi, considerando che anche loro sono a punteggio pieno nel girone avendo già staccato irlandesi e austriaci. Tra campionato norvegese ed Europa League va ricordato che il Molde è reduce da 6 vittorie consecutive, ultima sconfitta lo scorso 26 settembre in casa contro il Sandefjord: ruolino di marcia che ha riportato il Molde al secondo posto, anche se la capolista Bodo/Glimt è ormai irraggiungibile.

DIRETTA ARSENAL MOLDE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Arsenal Molde sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MOLDE

Le probabili formazioni di Arsenal Molde, sfida che andrà in scena presso l’Emirates Stadium di Londra. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mikel Arteta con un 4-4-2: Leno; Gabriel, Luiz, Kolosinac, Soares; Elneny, Thomas, Saka, Pepè; Lacazette, Nketiah. Gli ospiti guidati in panchina da Erling Moe schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Bjørnbak; Gregersen, Haugen, Wingo, Ellingsen, Aursnes, Eikrem, Brynhildsen, Hestad, Omoijuanfo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Arsenal Molde grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.70 la posta scommessa.



