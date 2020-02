Diretta Arsenal Olympiacos/ Streaming video tv: trasferta complicata di Europa League

Arsenal Olympiacos, diretta dall’arbitro Davide Massa, giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Il match d’andata ad Atene è stato deciso a favore degli inglesi da una rete di Lacazette nel finale. Ai greci servirà dunque un’impresa per passare il turno, con almeno 2 gol segnati a domicilio esattamente come avvenuto nell’ultimo precedente a Londra tra le due formazioni: il 29 settembre 2015 in Champions League l’Olympiakos vinse 2-3 con reti di Pardo e Finnbogason e un’autorete di Ospina. In Grecia l’Olympiacos è reduce dalla fondamentale vittoria di Salonicco, nello scontro-scudetto che ha portato i biancorossi in vetta a +5 sul PAOK secondo. L‘Arsenal invece ha battuto 3-2 in Premier League l’Everton di Carlo Ancelotti grazie alle reti di Nketiah e Aubameyang (doppietta) e vede ora l’Europa League lontana solo 3 punti, anche se il Chelsea quarto, con la possibilità di tornare in Champions League, è a 7 punti di distanza.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Olympiakos si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 203 di Sky Sport Football, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster dell’Europa League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL OLYMPIAKOS

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Arsenal Olympiakos, giovedì 27 febbraio 2020 presso l’Emirates Stadium di Londra, sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. L‘Arsenal allenato da Arteta dovrebbe scegliere il 4-1-4-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Leno; Maitland-Niles, Mustafi, Marì, Kolasinac; Torreira; Pépé, Ceballos, Willock, Martinelli; Nketiah. L’Olympiacos guidata in panchina da Martins sarà chiamato a rispondere con un 4-4-2 così disposto sul rettangolo verde: Sà; Elabdellaoui, Ba, Semedo, Tsimikas; Valbuena, Bouchalakis, Guilherme, Fortounis; El-Arabi, Soudani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Arsenal e Olympiakos. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.50, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 4.25 e la vittoria in trasferta viene quotata a 6.25. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.70, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 2.05.



