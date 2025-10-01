Diretta Arsenal Olympiakos streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 2^ giornata.

DIRETTA ARSENAL OLYMPIAKOS: GUNNERS FAVORITI!

Eccoci alla diretta Arsenal Olympiakos, partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 1 ottobre e, all’Emirates Stadium, vale per la seconda giornata della Champions League 2025-2026. Archiviato il colpo in extremis a Newcastle, i Gunners si rilanciano in Europa per provare a prendersi la seconda vittoria.

L’esordio è stato più che positivo: 2-0 sul campo dell’Athletic Bilbao per un Arsenal che a questo punto ha bisogno davvero di sollevare qualche trofeo, perché Mikel Arteta l’ha portato a competere su tutti i fronti e va lodato per questo, ma d’altro canto non è mai riuscito a portare la squadra anche solo in finale.

Per quanto riguarda l’Olympiakos, i greci hanno perso una gran bella occasione all’esordio in questa Champions League: pareggio interno contro il Pafos esordiente, due punti lasciati per strada che potrebbero pesare parecchio nelle speranze di qualificarsi anche solo ai playoff.

Come già detto la diretta Arsenal Olympiakos sorride alla squadra londinese ma in un super girone come questo le sorprese possono sempre essere all’ordine del giorno, aspettando che la partita prenda il via vediamo come le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni.

DOVE VEDERE LA DIRETTA ARSENAL OLYMPIAKOS IN STREAMING VIDEO TV

Con la diretta Arsenal Olympiakos saremo in tv sul canale Sky Sport 255, è valida anche l’opzione della diretta streaming video disponibile, sempre in abbonamento, su Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL OLYMPIAKOS

Arteta ha a disposizione parecchie alternative nella diretta Arsenal Olympiakos, tra l’altro ha ritrovato Saka e Odegaard ed entrambi potrebbero essere titolari nel suo 4-2-3-1, il primo largo a destra e il secondo da trequartista centrale (al posto di Eze) alle spalle di Gyokeres, mentre sulla sinistra è vivo il ballottaggio tra Martinelli e Trossard con il brasiliano stavolta favorito. In mezzo al campo Declan Rice e Zubimendi restano in vantaggio su Mikel Merino ma un po’ di turnover potrebbe esserci, anche dietro con Saliba che torna titolare con Gabriel Magalhaes e Ben White e Lewis-Skelly probabili terzini, con David Raya in porta.

José Luis Mendilibar schiera l’Olympiakos con un modulo speculare: Paschalakis è il portiere, Retsos e Pirola fanno i centrali di una difesa completata da Rodinei e Ortega come terzini, in mezzo al campo dovremmo avere ancora Dani Garcia che viene affiancato da Hezze, con Mouzakitis che rappresenta la prima opzione dalla panchina. Andando poi sulla trequarti, notiamo Strefezza che dovrebbe riprendersi la maglia da titolare sulla destra; dall’altra parte quasi scontata la presenza di Podence e anche in mezzo i dubbi sono pochi con la candidatura di Chiquinho che rimane la migliore, il centravanti dell’Olympiakos infine sarà El Kaabi.

QUOTE E PRONOSTICO ARSENAL OLYMPIAKOS

Ovviamente le quote che la Snai propone sulla diretta Arsenal Olympiakos delineano i Gunners nettamente favoriti, con un valore corrispondente a 1,19 volte quanto messo sul piatto per il segno 1; già con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, il vostro guadagno salirebbe a 6,25 volte la giocata ma il colpo vero sarebbe il successo dei greci, perché sul segno 2 questo bookmaker ha posto una quota che ammonta ad addirittura 16,00 volte la posta in palio.