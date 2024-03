DIRETTA/ Arsenal Porto video streaming tv: Galeno decide per ora la doppia sfida (Champions, 12 marzo 2024)

DIRETTA ARSENAL PORTO: I TESTA A TESTA

Come tutti voi siamo in trpidante attesa per l’inizio della diretta di Arsenal Porto, in questo momento dovremmo rivivere insieme i precedenti del match, ma questa partita è solo la seconda uscita ufficiale tra le due compagini. Perciò ripercorriamo quella partita: gara valida per gli ottavi di finale di Champions League, contraddistinta da una partita tattica e bloccata, risolta da un momento di magia nei minuti di recupero. Nel corso della partita, l’Arsenal ha avuto difficoltà a creare occasioni da gol, registrando pochi tentativi verso la porta di Diogo Costa.

Il Porto, d’altra parte, ha dimostrato una difesa solida e ha anche sfiorato il vantaggio nel primo tempo con un colpo di Galeno che ha colpito un palo. Il momento decisivo della partita è giunto nei minuti finali, quando Galeno ha realizzato un’autentica pennellata sul secondo palo, regalando al Porto una vittoria preziosa. Questo successo rappresenta un importante vantaggio per la squadra portoghese in vista del ritorno all’Emirates Stadium. (agg. Gianmarco Mannara)

ARSENAL PORTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Arsenal Porto sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, emittente che detiene i diritti tv della manifestazione in Italia. Per assistere all’evento si dovrà essere abbonati al pacchetto Sky Sport.

Anche la diretta streaming Arsenal Porto sarà visibile unicamente su Sky Go, servizio streaming di Sky. Bisogna essere anche in questo caso abbonati al pacchetto Sport e successivamente scaricare l’applicazione su qualsiasi dispositivo mobile.

ARSENAL PORTO, PER ORA DECIDE GALENO

La diretta Arsenal Porto, in programma martedì 12 marzo alle ore 21:00, racconta del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dall’1-0 per i portoghesi, maturato grazie alla prodezza di Galeno al 94esimo. Un piccolo vantaggio di una sola rete che però potrebbe risultare decisivo. L’Arsenal dovrà quindi innanzitutto recuperare la rete di svantaggio, dopodiché sarà fondamentale cavalcare l’onda dell’entusiasmo alla ricerca del secondo gol. In ogni caso non sarà una partita semplice dato che il Porto è abituato a queste notti.

ARSENAL PORTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Arsenal Porto vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Raya, difesa a quattro con White, Saliba, Gabriel e Kiwior. A centrocampo ci saranno Odegaard, Rice e Havertz mentre in attacco Saka, Trossard e Martinelli.

Risponde il Porto con il medesimo assetto tattico, anche se cambieranno le intenzioni iniziali. Tra i pali Diogo Costa, pacchetto arretrato composto da João Mário, Pepe, Otávio e Wendell. Varela e Pepe saranno le mezzali con Nico González in regia. Davanti Conceição, Evanilson e infine Galeno.

ARSENAL PORTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Arsenal Porto vedono favorita la squadra di casa a 1.22. Secondo bet365, la X vale 6 mentre il 2 fisso a 15.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è dato a 1.57 con l’Under a 2.35. Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.67 mentre chiudiamo col discorso qualificazioni: la rimonta da 1-0 dell’Arsenal con conseguente passaggio del turno è data a 1.33 con la quota di 3.25 in favore dei portoghesi.











