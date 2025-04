DIRETTA ARSENAL PSG (RISULTATO 0-1): MARQUINHOS CERCA IL RADDOPPIO

Il Paris Saint-Germain parte forte e sblocca il match già al 4’: Dembélé scambia con Kvaratskhelia e, dimenticato dalla difesa, batte Raya con un preciso sinistro che sbatte sul palo prima di insaccarsi alle spalle del portiere dei Gunners. Al 10’, in ripartenza dopo un corner dell’Arsenal, Hakimi viene steso da Trossard a metà campo: ammonizione per il belga. Al 14’ altra occasione per i parigini con Marquinhos, che colpisce di testa su cross di Hakimi, ma la traiettoria centrale facilita l’intervento di Raya. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE DIRETTA ARSENAL PSG, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Arsenal PSG dovete essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky Sport. La diretta streaming video sugli smartphone invece sarà possibile vederla sull’applicazione Sky Go.

SI GIOCA

Ci sono cinque precedenti per la diretta Arsenal Psg e naturalmente il più significativo risale a martedì 1° ottobre scorso, perché inglesi e francesi si erano affrontati all’Emirates Stadium nella fase a girone unico, con vittoria casalinga per 2-0 dei Gunners firmata dai gol nel primo tempo di Kai Havertz e Bukayo Saka. Certo, sono passati sette mesi, ma è comunque un punto di riferimento significativo, anche se in quel periodo il Psg soffriva molto – rischiò anche una clamorosa eliminazione. Tornando più indietro, troviamo la doppia sfida sempre nei gironi dell’autunno 2016, con un doppio pareggio per 1-1 a Parigi e per 2-2 a Londra, infine abbiamo già un precedente in una semifinale europea, anche se dobbiamo tornare alla Coppa delle Coppe 1994.

Ebbe la meglio l’Arsenal, che dopo il pareggio per 1-1 all’andata al Parco dei Principi vinse per 1-0 al ritorno ad Highbury grazie al gol dopo soli sette minuti di gioco da parte di Kevin Campbell. Quindi abbiamo due vittorie inglesi e tre pareggi finora nel testa a testa storico, i francesi sfateranno il tabù nella diretta Arsenal Psg? ARSENAL (4-3-3): Raya; J. Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, D. Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta PSG (4-3-3): G. Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, O. Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ARSENAL PSG, ATTESA ALL’EMIRATES

Ci siamo, uno dei momenti più attesi della stagione sta per cominciare: la diretta Arsenal PSG, in programma martedì 29 aprile 2025 alle ore 21:00, sarà il primo atto delle semifinali di Champions League tra inglesi e francesi. L’Arsenal, visto come si era piazzato nella fase campionato, non ha dovuto fare i playoff bensì partire dagli ottavi di finale dove ha eliminato il PSV per 9-3. Ai quarti invece c’è stata una storica doppia vittoria contro il Real Madrid.

Il PSG invece ha eliminato il Brest per 10-0 tra andata e ritorno per poi eliminare ai rigori il Liverpool ad Anfield. Infine i parigini hanno superato l’Aston Villa nonostante la sconfitta al ritorno, strappando il pass per le semifinali.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL PSG

L’Arsenal scenderà in campo con il modulo 4-3-3. Tra i pali Raya, difeso da Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly. A centrocampo ci sarà spazio per il terzetto Odegaard, Partey e Rice. Davanti invece Saka, Merino e Martinelli.

Stesso identico assetto tattico per il PSG con Donnarumma in porta, protetto dal quartetto Hakimi, Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes. Nella zona nevralgica del campo Joao Neves, Vitinha e Fabian mentre Barcola, Dembele e Kvaratskhelia in avanti.

QUOTE PER LE SCOMMESSE ARSENAL PSG

La squadra favorita è l’Arsenal 2.15 contro il 2 del PSG a 3.40 e il pareggio a 3.50. Over 2.5 a 1.90, esattamente come l’Under alla stessa soglia.