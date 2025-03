DIRETTA ARSENAL PSV EINDHOVEN, ANDATA DECISIVA

Una partita che ha ben poco da dire, a meno che non si materializzi uno dei miracoli sportivi più incredibili di sempre. La diretta Arsenal PSV Eindhoven si giocherà mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 21:00 all’Emirates Stadium di Londra.

I Gunners hanno stravinto l’andata per 7-1, un risultato di dimensione epocali per un ottavo di finale di Champions. Considerando la situazione, per i londinesi non dovrebbero esserci troppi problemi per portare a casa la qualificazione.

Il PSV non verrà a fare la gita fuori porta, ma al tempo stesso chiederà una rimonta ai biancorossi d’Olanda è ai limiti dell’impossibile. Servirà infatti una vittoria con sei gol di scarto solamente per portare la gara ai tempi supplementari.

DOVE VEDERE DIRETTA ARSENAL PSV EINDHOVEN, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Arsenal PSV Eindhoven allora dovrete essere abbonati a Sky, pacchetto Sport. Per quanto riguarda invece la diretta streaming allora l’unica soluzione è Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL PSV EINDHOVEN

L’Arsenal si disporrà secondo il 4-3-3 con Raya in porta, difeso dal quartetto Timber, Saliba, Gabriel e Lewis-Skelly. A centrocampo spazio per Odegaard, Partey e Rice con Nwaneri, Merino e Trossard nel tridente offensivo.

Risposto del PSV Eindhoven con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Benitez, protetto da Ledezma, Flamingo, Boscagli e Malacia. In mediana ecco Schouten e Saibari con Perisic, Til e Lang alle spalle dell’unica punta De Jong.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARSENAL PSV EINDHOVEN

L’Arsenal è dato a 1.38 quindi favorita assoluta contro il PSV a 7 volte la posta in palio. La X è a 5 mentre Gol e No Gol rispettivamente a 2 e 1.75.

