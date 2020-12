Diretta Arsenal Rapid Vienna/ Streaming video tv: gli austriaci ci credono ancora

DIRETTA ARSENAL RAPID VIENNA: GUNNERS SUL VELLUTO

Arsenal Rapid Vienna, che sarà diretta dall’arbitro rumeno Radu Petrescu, si gioca alle ore 21:00 di giovedì 3 dicembre presso l’Emirates Stadium: per i Gunners una formalità nel gruppo B di Europa League 2020-2021, che è arrivato alla penultima giornata e ha già dato la qualificazione alla squadra londinese, capace di vincere le quattro partite disputate. Una sorta di piccola isola felice per Mikel Arteta, che invece in campionato non è ancora riuscito a trovare il passo giusto e si trova già in difficoltà; a sperare nella qualificazione è anche il Rapid Vienna che, comunque vadano le cose, non sarà eliminato nemmeno perdendo a Londra con contemporanea vittoria del Molde. Tuttavia, qualora si verificasse questa ipotesi, per superare il turno gli austriaci dovrebbero poi battere i norvegesi con almeno due gol di scarto. Intanto staremo a vedere quello che succederà tra poche ore nella diretta di Arsenal Molde; aspettandone il calcio d’inizio proviamo anche a fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ARSENAL RAPID VIENNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Rapid Vienna sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati che potranno accedere alle immagini attraverso il loro decoder; in assenza di un televisore, i clienti Sky avranno la possibilità di seguire la partita anche con il servizio di diretta streaming video, utilizzabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL RAPID VIENNA

Arsenal Rapid Vienna sarà per Arteta un’altra occasione di far giocare i suoi giovani in rampa di lancio. Li abbiamo già visti protagonisti: Nketiah sarà la prima punta con il supporto di una linea di trequarti sulla quale si dovrebbero muovere Willock e Saka in compagnia di Reiss Nelson, per il ruolo di centravanti occhio anche a Balogun che ha segnato settimana scorsa. In mediana potremmo vedere Elneny in coppia con Smith Rowe (classe 2000), occasione in difesa per Pablo Marì che può fare il centrale insieme a Holding, sulle corsie laterali avremo Cédric Soares e Tierney mentre il portiere potrebbe essere Runarsson. Nel 4-2-3-1 di Dietmar Kuhbauer avremo Gartier tra i pali protetto da due centrali come Maximilian Hofmann e Barac, con Stojkovic e Ullmann che saranno i due terzini; nella zona mediana ci aspettiamo che siano ancora titolari Ritzmaier e Grahovac, mentre davanti a loro il riferimento sarà il trequartista Knassmullner, supportato da due esterni come Thorsten Schick e Arase che si gioca il posto con Demir. Come centravanti, Kara è in vantaggio su Fountas e Kitagawa.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Arsenal Rapid Vienna, perciò vale la pena andare a vedere quello che dice il bookmaker su questa partita di Europa League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 1,42 volte quanto puntato; per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 6,50 volte la puntata. Il segno X, che come sempre identifica l’ipotesi del pareggio, vale invece 5,00 volte l’importo che sceglierete di investire.



