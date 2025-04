DIRETTA ARSENAL REAL MADRID (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La storia è più breve del previsto per la diretta Arsenal Real Madrid: le 15 Champions League degli spagnoli fanno ancora più impressione se paragonate allo “zero” dei Gunners, che sono sicuramente fra le squadre più gloriose d’Europa a secco di titoli continentali. Il momento più alto per i londinesi fu l’unica finale raggiunta nel 2006, anche grazie al successo sul Real Madrid negli ottavi di finale, unico precedente ufficiale fra i due club. Un gol di Thierry Henry al 47’ minuto firmò il colpaccio per 0-1 dell’Arsenal al Santiago Bernabeu il 21 febbraio 2006 nella partita d’andata, poi i Gunners non concessero reti al Real Madrid nel match di ritorno, che terminò con un pareggio per 0-0 ancora ad Highbury il successivo 8 marzo, così furono gli inglesi ad accedere ai quarti di finale.

Essendo ancora oggi gli unici due precedenti, le Merengues non hanno mai segnato nemmeno un gol ai Gunners e questa è una statistica decisamente caramel calcio internazionale. Qualcosa cambierà questa sera? Alla diretta Arsenal Real Madrid il gradevole compito di darci la risposta… ARSENAL (4-3-3): Raya; J. Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, D. Rice; Saka, Merino, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta REAL MADRID (4-3-3): Courtois; F. Valverde, R. Asencio, Rudiger, Alaba; Modric, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA ARSENAL REAL MADRID, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Arsenal Real Madrid, sappiate che si potrà vedere solamente su Sky dunque servirà l’abbonamento al pacchetto Calcio. Per quanto riguarda la diretta streaming invece sarà trasmessa su Sky Go.

ARSENAL REAL MADRID, QUANTE STELLE

C’è grande attesa per la diretta Arsenal Real Madrid. L’incontro andrà in scena martedì 8 aprile 2025 alle ore 21:00 e rappresenta uno dei quarti di finale più interessanti del tabellone con da una parte una squadra che non ha mai vinto la Champions League e dall’altra chi ne ha vinte più di tutti.

L’Arsenal vorrà sfruttare il fattore casa per rendere la temibilissima trasferta del Santiago Bernabeu meno impossibile del previsto. I londinesi sono reduci in campionato dal pareggio per 1-1 contro l’Everton in trasferta.

Il Real Madrid invece è arrivata stanca all’appuntamento contro il Valencia avendo giocato 120 minuti in Coppa del Re contro la Real Sociedad, passando il turno. Tornando al match di campionato, il Real ha perso in casa per 2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL REAL MADRID

L’Arsenal si schiererà con il 4-3-3 con Raya tra i pali. Difesa a quattro composta da Timber, Saliba, Gabriel e Lewis-Skelly. A centrocampo spazio al trio Odegaard, Partey e Rice mentre in attacco ecco Nwaneri, Merino e Martinelli.

Il Real Madrid si affida al 4-2-3-1 con Lunin in porta. Pacchetto arretrato formato da Vazquez, Asencio, Rudiger e Fran Garcia. In mediana Valverde-Camavinga con Rodrygo, Bellingham e Vinicius sulla trequarti dietro a Mbappé.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARSENAL REAL MADRID

Quali sono le quote per le scommesse? La favorita è la squadra di casa ovvero l’Arsenal a 2.25 contro il Real Madrid dato a 3.30, stessa identica cifra del pareggio. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.10 e 1.72.