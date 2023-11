DIRETTA ARSENAL SIVIGLIA/ Video streaming tv: mai pareggi in passato (Champions League, oggi 8 novembre 2023)

DIRETTA ARSENAL SIVIGLIA: TESTA A TESTA

Verso la diretta di Arsenal Siviglia, possiamo osservare che questa partita giunge al suo quarto incrocio ufficiale nella storia. Nei tre precedenti, mancano ancora i pareggi, perché si contano due vittorie per l’Arsenal e un successo per il Siviglia. Le prime due volte risalivano alla fase a gironi della Champions League 2007-2008, quando il fattore campo fu sempre determinante: a Londra vinse per 3-0 l’Arsenal, in Spagna il Siviglia rispose con una vittoria per 3-1. Discorso ben diverso invece quindici giorni fa, quando l’Arsenal andò a vincere per 1-2 allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan e adesso ha l’occasione di concedere il bis sfruttando il fattore campo all’Emirates Stadium.

Più in generale, l’Arsenal tuttavia soffre contro le rivali spagnole: il bilancio complessivo è di tredici vittorie, nove pareggi e sedici sconfitte, su tutte il ko per 2-1 nella finale della Champions League 2006 contro il Barcellona; il Siviglia invece è in vantaggio contro le squadre inglesi, anche se di pochissimo, grazie a dieci pareggi, otto pareggi e nove sconfitte fino a questa sera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ARSENAL SIVIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Siviglia sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati Sky Sport sui canali della televisione satellitare. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video di Arsenal Siviglia, assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

GUNNERS FAVORITI

Arsenal Siviglia, in diretta naturalmente dall’Emirates Stadium di Londra alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, mercoledì 8 novembre 2023, si giocherà per la quarta giornata del girone B della Champions League 2023-2024, che entra nella sua seconda metà proponendo immediatamente il ritorno della sfida giocata due settimane fa naturalmente a campi invertiti, con vittoria esterna per 1-2 dei Gunners inglesi sul campo degli spagnoli, che adesso sono al centro dell’attenzione anche del mondo social per l’ipotesi di tornare nella “loro” Europa League, che il Siviglia ha vinto addirittura sette volte negli ultimi due decenni.

La diretta di Arsenal Siviglia in effetti vede favoriti gli inglesi, sia per il precedente, sia per il fattore campo, sia perché l’Arsenal guida la classifica del girone con 6 punti, frutto anche della vittoria all’esordio contro il Psv Eindhoven, mentre il Siviglia prima della sconfitta contro i Gunners aveva raccolto due pareggi e di conseguenza ha ovviamente 2 punti in classifica, situazione che effettivamente mette gli spagnoli a rischio (o speranza?) terzo posto. Di certo stasera ne sapremo di più, allora siamo curiosi di scoprire cosa ci dirà la diretta di Arsenal Siviglia…

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL SIVIGLIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Arsenal Siviglia. L’Arsenal di mister Mikel Arteta dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 e questi possibili undici titolari: il portiere Raya; davanti a lui la retroguardia a quattro formata da White, Saliba, Gabriel e Zinchenko; a centrocampo invece un terzetto con Vieira, l’azzurro Jorginho e Rice; infine, il tridente d’attacco dei Gunners potrebbe prevedere come titolari Saka, Trossard e Martinelli.

La risposta del Siviglia e del suo allenatore Diego Alonso dovrebbe essere speculare dal punto di vista tattico, quindi ecco un altro 4-3-3 che apriamo con il portiere Nyland; davanti a lui, i quattro difensori dovrebbero essere Navas, Gudelj, Bade e Acuna; a centrocampo ecco il terzetto che potrebbe prevedere come titolari il veterano Rakitic, Soumare e Sow; infine, in attacco Lukebakio, En-Nesyri e Ocampos potrebbero formare il tridente titolare del Siviglia stasera all’Emirates Stadium.

PRONOSTICO E QUOTE

Per finire, diamo uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Arsenal Siviglia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa inglesi sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,30, mentre poi si sale a quota 5,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a 9,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Siviglia.

