Diretta/ Arsenal Slavia Praga (Europa League) streaming video tv: gunners d’assalto

DIRETTA ARSENAL SLAVIA PRAGA: INGLESI FAVORITI!

Arsenal Slavia Praga, in diretta giovedì 8 aprile 2021 alle ore 21.00 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Saranno Gunners d’assalto per cercare di ottenere attraverso l’Europa League quelle soddisfazioni che stanno mancando in campionato, l’ultima sconfitta in casa contro il Liverpool sembra aver reso ormai impossibile l’aggancio alla zona Champions e anche la qualificazione all’Europa League sembra estremamente complicata. Il fronte europeo sembra essere quello che può potenzialmente salvare la stagione di un Arsenal che dovrà però fare attenzione a uno Slavia Praga che ha saputo spingersi tra le prime 8 della competizione. Eliminando i Rangers Glasgow negli ottavi di finale i ceki hanno confermato tutta la loro solidità e ora dovranno cercare di fare la storia, raggiungendo una semifinale ottenuta nella storia solo nel 1996, quando eliminando la Roma nei quarti con uno storico gol di Vavra arrivarono tra le prime quattro di quella che si chiamava ancora Coppa UEFA.

DIRETTA ARSENAL SLAVIA PRAGA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Arsenal Slavia Praga sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky che detiene i diritti della Europa League, di conseguenza gli abbonati alla televisione satellitare potranno godere anche della diretta streaming video loro riservata tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL SLAVIA PRAGA

Le probabili formazioni della sfida tra Arsenal e Slavia Praga presso l’Emirates Stadium. I padroni di casa allenati da Mikel Arteta scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Leno, Bellerin, Luiz, Magalhaes, Tierney, Smith Rowe, Ceballos, Elnely, Xhaka, Pepe, Aubemayang. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Jindrich Trpisovsky con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Kolar, Kudela,.Deli, Boril, Bah, Stanciu, Hromada, Dorley, Sima, Olaynka, Provod.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Arsenal Slavia Praga, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.55 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 4.25 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 5.75 volte quanto avrete deciso di puntare.

