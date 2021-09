DIRETTA/ Arsenal Tottenham video streaming tv: i precedenti più importanti del derby

DIRETTA ARSENAL TOTTENHAM: I TESTA A TESTA

Naturalmente analizzare i precedenti di Arsenal Tottenham è esercizio lungo e complesso: queste due squadre si sono affrontate tantissime volte, dunque possiamo riferirci agli ultimi incroci andando magari a cercare quelli più significativi. Intanto l’ultima all’Emirates risale allo scorso marzo e l’avevano vinta i Gunners per 2-1; gli Spurs non centrano una vittoria in trasferta dal dicembre 2018, quarti di finale di Coppa di Lega con le reti decisive di Son Heung-Min e Dele Alli. Nell’aprile 2001 l’Arsenal si era preso un 2-1 nella semifinale di FA Cup, mentre l’ultima finale è, se vogliamo, il Community Shield del 1991 terminato 0-0 con titolo coassegnato (non certo per la prima volta nella storia della competizione).

Possiamo anche dire che il 22 aprile 2006 si è giocato l’ultimo derby di Londra ad Highbury, storico stadio che l’Arsenal ha abbandonato al termine di quella stagione: era finita 1-1, Robbie Keane aveva portato in vantaggio il Tottenham ma poi Thierry Henry (come sempre) aveva pareggiato, e subito dopo Edgar Davids si era visto comminare il secondo cartellino giallo, finendo anzitempo sotto la doccia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ARSENAL TOTTENHAM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Tottenham sarà affidata alla televisione satellitare, che anche per questa stagione ha i diritti per trasmettere le partite di Premier League: naturalmente la visione di questo match del campionato inglese è riservata agli abbonati al servizio, che in assenza di un televisore potranno utilizzare la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ARSENAL TOTTENHAM: SFIDA AFFASCINANTE!

Arsenal Tottenham, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 17.30 presso l’Emirates Stadium a Londra, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata della Premier League inglese. Scontro tra grandi del calcio inglese tra crisi e ripresa, gli Spurs sono reduci da due sconfitte consecutive contro Crystal Palace e Chelsea in campionato, entrambe con dei pesanti 0-3, anche se nel mezzo ci sono state le sfide in Coppa, in Europa contro il Rennes e in Coppa di Lega contro i Wolves. Manca però quella brillantezza che la squadra di Nuno Espirito Santo aveva messo in campo nell’esordio col botto contro il Manchester City.

L’Arsenal proprio dopo la goleada subita sul campo del Manchester City ha invece cambiato passo in maniera profonda. Due vittorie di misura in campionato per i Gunners contro il Norwich e il Burnley, che hanno portato ossigeno prezioso in classifica. Quindi, il 3-0 in Coppa di Lega al Wimbledon che ha confermato la crescita degli uomini di Arteta. Ultimo precedente all’Emirates che sorride ai Gunners, il 14 marzo vittoria per 2-1 con gol di Odegaard e Lacazette, mentre il Tottenham ha vinto per l’ultima volta in casa dell’Arsenal il 19 dicembre 2018, 0-2 con reti decisive di Son Heung-Min e Dele Alli.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL TOTTENHAM

Le probabili formazioni di Arsenal Tottenham, match che andrà in scena all’Emirates Stadium a Londra. Per l’Arsenal, Mikel Arteta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Esposito; Migliardi, Aquino, Somma, Mané; Polli, Paoletti, Mpie; Pozzato, Di Stefano, Malagrida. Risponderà il Tottenham allenato da Nuno Espirito Santo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini; Amey, Stivanello, Casadei, Corazza; Motolese, Pagliuca, Wieser; Pietrelli, Raimondo, Onesti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Emirates Stadium di Londra, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Arsenal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Tottenham, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.

