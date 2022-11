Diretta/ Arsenal Zurigo streaming video tv: testacoda nel girone (Europa League)

DIRETTA ARSENAL ZURIGO: PARTITA SENZA STORIA!

Arsenal Zurigo, in diretta giovedì 3 novembre 2022 alle ore 21.00 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la 6^ giornata della fase a gironi di Europa League. Testacoda nel girone con le due squadre che stanno ancora cercando però di chiudere i rispettivi obiettivi. L’Arsenal è primo nel girone a +2 sul PSV Eindhoven che è però in vantaggio nello scontro diretto: per chiudere al primo posto e accedere direttamente agli ottavi di finale della competizione ai Gunners serve dunque una vittoria.

Lo Zurigo invece è ultimo con soli 3 punti totalizzati ma dopo 4 sconfitte consecutive gli svizzeri hanno battuto 2-1 il Bodo/Glimt nella sfida della quinta giornata, portandosi a un solo punto dai norvegesi e tenendo ancora aperta la speranza della qualificazione agli spareggi per la Conference League, anche se servirebbe un colpaccio a Londra per riuscire a tenere viva questa possibilità. Nei rispettivi campionati l’Arsenal comanda la Premier League inglese mentre lo Zurigo è ultimo per distacco nella Premier League svizzera.

ARSENAL ZURIGO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Arsenal Zurigo sui canali Sky (Sky Sport Football e Sky Sport canale 253) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Arsenal Zurigo, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL ZURIGO

Le probabili formazioni della diretta Arsenal Zurigo, match che andrà in scena all’Emirates Stadium di Londra. Per l’Arsenal, Mikel Arteta schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ramsdale; Tomiyasu, Holding, Saliba, Tierny; Odegaard, Sambi Lokongam Xhaka; Fabio Vieira; Martinelli, Nketiah. Risponderà lo Zurigo allenato da Bo Henriksen con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Brecher; Baranijasevic, Kaberi, Katic, Aliti; Conde, Selnaes, Guerrero; Okita, Dzemaili, Tosin.

ARSENAL ZURIGO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arsenal Zurigo, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dell'Arsenal con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.15, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 8.25, mentre l'eventuale successo dello Zurigo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 16.00.











