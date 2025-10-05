Diretta Arzignano Albinoleffe, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Dal Molin per l'ottava giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA ARZIGNANO ALBINOLEFFE, SERIE POSITIVA PER GLI OSPITI

Parte domenica alle ore 20:30 di domenica 5 ottobre 2025 la diretta Arzignano Albinoleffe. Presso lo Stadio Tommaso Dal Molin i giallocelesti allenati da mister Giuseppe Bianchini proveranno a ritrovare i tre punti dopo aver collezionato appena due punti nelle ultime cinque partite di Serie C disputate nel girone A.

Nello scorso turno del campionato 2025/2026 i Grifoni sono stati in ogni caso bravi a pareggiare per 2 a 2 contro il Trento rimontando fuori casa le due reti di svantaggio subite grazie ai gol segnati da Lanzi e da Boffelli tra l’85’ ed il novantesimo, approfittando però della superiorità numerica dovuta all’espulsione per rosso diretto di Muca.

Gli otto punti sin qui racimolati collocano l’Arzignano in decima posizione, appena dentro la zona playoff che potrebbero tuttavia lasciare presto tenendo conto della corta classifica di questo girone. L’Albinoleffe non perde invece da quattro incontri ed ha ottenuto tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali per 3 a 2 ai danni del Novara.

I lombardi sono ora al sesto posto essendo l’unica squadra capace di conquistare undici punti nelle prime sette giornate del torneo. I veneti potrebbero anche raggiungerli se dovessero metterli KO ma i Seriani mirano piuttosto ad agganciare davanti l’Inter Under 23, l’Alcione Milano e l’Union Brescia.

DIRETTA ARZIGNANO ALBINOLEFFE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Arzignano Albinoleffe verrà trasmessa in chiaro dalla RAI che la proporrà in televisione sul canale Rai Sport, ovvero il numero 58 del digitale terrestre. L’emittente nazionale garantirà la visione del match pure in streaming su Rai Play così come faranno anche Now Tv e Sky con Sky Go. Sempre con la tv gli abbonati potranno sintonizzarsi persino sul canale Sky Sport 255.

DIRETTA ARZIGNANO ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Arzignano Albinoleffe: possibile 3-5-2 con Manfrin come portiere, Rossoni, Milillo e Boffelli in difesa, Coccia, Lakti, Bianchi, Moretti e Bernardi a centrocampo, Minesso e Nanni davanti per gli uomini di mister Giuseppe Bianchini. Il tecnico Giovanni Lopez dovrebbe a sua volta adottare uno speculare modulo 3-5-2 dal’inizio con Di Chiara fra i pali, Barba, Potop e Baroni sulla linea a tre, Garattoni, Mandelli, Astrologo, Parlati e Gusu nel mezzo, Sari ed Angeloni come coppia d’attacco.

DIRETTA ARZIGNANO ALBINOLEFFE, LE QUOTE

L’esito finale della diretta Arzignano Albinoleffe sembra essere leggermente favorevole ai padroni di casa se si valutano le quote proposte dai bookmakers. Stando ai numeri presentati ad esempio da Sisal, i giallazzurri partono in vantaggio sulla carta con l’1 fissato a 2.35 rispetto al 2, e quindi all’eventuale successo degli ospiti, quotato invece a 2.90. La terza opzione, quella più remota, riguarda il pareggio con l’x pagato infine a 3.00.