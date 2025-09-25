Presentazione diretta Arzignano Alcione Milano, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

Diretta Arzignano Alcione Milano (risultato 0-0): si comincia!

Prima di immergerci nel rettangolo verde della diretta di Arzignano Alcione Milano, diamo un’occhiata a quelle che sono le statistiche che accompagnano le due squadre al fischio iniziale. In questo modo potremmo vedere i trend e capire chi tra queste due avrà o meno più le possibilità di portare a casa il risultato. L’Arzignano si affida a un calcio molto compatto, con appena 9 tiri medi tentati e un xG che si ferma intorno all’1,1, ma con una difesa che concede poco (1 gol subito di media).

DIRETTA/ Triestina Arzignano (risultato finale 2-1): doppietta di Vertainen! (oggi 21 settembre 2025)

L’Alcione Milano ha invece un’impronta più offensiva: possesso medio al 54%, circa 13 conclusioni a partita e un xG di 1,6, supportato da un numero elevato di cross e corner (6 di media). Il duello sarà tra la solidità difensiva dei veneti e la spinta offensiva dei milanesi. Ci sarà da divertirci non c’è dubbio, passiamo adesso al prossimo aggiornamento della diretta di Arzignano Alcione Milano, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Alcione Milano Renate (risultato finale 1-1): Morselli riprende il match! (21 settembre 2025)

Diretta Arzignano Alcione Milano, come seguire la partita

La diretta Arzignano Alcione Milano si terrà allo Stadio Tommaso Dal Molin e allo stesso tempo sarà resa raggiungibile al grande pubblico grazie a Sky Sport che per i suoi clienti metterà a disposizione le sue reti e in particolare i canali Sky Sport Max e Sky Sport (canale 257) e le piattaforme di streaming SkyGo e NowTv.

Arzignano Alcione Milano, arancioblù vogliono continuare la serie

Dopo l’impegno del weekend, il girone A di Serie C torna con un turno infrasettimanale nel quale sarà presente la diretta Arzignano Alcione Milano che vedrà il suo fischio d’inizio alle 18.30, la sfida è tra due squadre di buon che cercano di guadagnarsi un posto nei playoff per sognare in una insperata promozione, i giallocelesti hanno avuto un inizio di campionato ottimo che però in queste ultime giornate sta rallentando visto che dopo la sconfitta 2-1 in casa della Triestina sono scivolati al nono posto al ridosso del gruppo delle inseguitrici per i playoff.

DIRETTA/ Dolomiti Bellunesi Alcione Milano (risultato finale 1-1): Zamparo! Serie C 13 settembre 2025

Per i lombardi invece il percorso fin qui è stato più lineare e con più punti raccolti visto che è arrivata una sola sconfitta, le ultime due giornate però non hanno portato i risultati sperati con due pareggi, l’ultimo 1-1 contro il Renate, che hanno portato solo due punti in classifica impedendo di creare un grosso distacco dalle squadre sotto di loro.

Arzignano Alcione Milano, probabili scelte dei tecnici

L’approccio dei due allenatori dovrebbe essere leggermente diverso nella diretta Arzignano Alcione Milano, Giuseppe Bianchini, tecnico dei veneti, farà dei cambiamenti nel 5-3-2 visto il risultato dell’ultima uscita, verranno quindi scelti Manfrin come portiere, Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni e Cariolato come difensori, Lakti, Damiani e Moretti come centrocampisti e gli attaccanti saranno Mattioli e Minesso. Le scelte di Giovanni Cusatis invece dovrebbero essere più in linea con la squadra schierata nel weekend che sarà quindi un 4-3-1-2 con Agazzi, Bertolotti, Pirola, Giorgeschi e Scuderi, Bright, Galli e Invernizzi, Pitou, Morselli e Zamparo.

Arzignano Alcione Milano, quote e possibile risultato finale

La diretta Arzignano Alcione Milano dovrebbe essere una sfida tutto sommato equilibrata con due squadre di simile forza che cercano di tornare alla vittoria e che potrebbero quindi sbilanciarsi lasciando parecchi spazi da sfruttare per diverse occasioni da gol, allo stesso tempo però non perdere potrebbe essere addirittura più importante di vincere tendendo così il risultato verso un pareggio. Secondo Sisal però una delle due formazioni è leggermente favorita ed è quella lombarda la cui vittoria verrà pagata 2.50, tra il pareggio e la vittoria dei veneti invece la differenza è minima visto che sono date rispettivamente a 3.00 e 3.10.