DIRETTA/ Arzignano Alessandria (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 20 settembre 2023)

DIRETTA ARZIGNANO ALESSANDRIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Raccontiamo la diretta di Arzignano Alessandria attraverso i suoi precedenti: a dire il vero il quadro è piuttosto rapido da affrontare, perché questo sarà il primo incrocio di sempre tra due società che hanno ovviamente una storia diversa, che in epoca recente sono state in Serie C ma senza mai affrontarsi direttamente. Per di più è anche la prima partita tra i due allenatori: l’Alessandria ha cambiato in estate affidandosi a Fulvio Fiorin, è giovane (46 anni) Giuseppe Bianchini che però guida l’Arzignano dal novembre 2020, e dunque lo ha anche riportato nel campionato di terza divisione.

Altri confronti ci dicono di una rosa veneta che ha maggiore valore (3,84 milioni di euro contro i 2,15 dei piemontesi) e così anche in tema di calciomercato (160 mila euro contro 83 mila, i dati sono sempre presi dal sito specializzato Transfermarkti), ad avere più stranieri è invece l’Alessandria, che ha anche una rosa più giovane, con 7 mentre l’Arzignano ne ha 3. Adesso però siamo curiosi di scoprire come andrà il primo episodio della diretta di Arzignano Alessandria… (agg. di Claudio Franceschini)

ARZIGNANO ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Arzignano Alessandria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arzignano Alessandria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ARZIGNANO ALESSANDRIA: PER LA PRIMA VITTORIA!

Arzignano Alessandria, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 18.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie C. Entrambe le formazioni sono a caccia della prima vittoria, dopo due sconfitte consecutive in apertura di torneo l’Arzignano è riuscito a muovere la classifica, pareggiando in casa della Pro Patria con il punteggio di 1-1 alla terza giornata.

L’Alessandria al contrario dopo essere partita con un pari nel derby contro il Novara è incappata in due sconfitte consecutive, prima sul campo della Virtus Verona e poi nell’ultimo impegno disputato in casa contro il Padova, con i biancoscudati vincenti col punteggio di 1-2. Si tratterà del primo precedente in assoluto tra le due squadre in un campionato professionistico, con i vicentini mai finiti prima di questa stagione in Serie C nello stesso girone dei grigi piemontesi.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Alessandria, match che andrà in scena allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano. Per l’Arzignano, Giuseppe Bianchini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boseggia; Germignani, Piana, Molnar, Davi; Bordo, Casini, Antoniazzi; Lunghi; Baldè, Parigi. Risponderà l’Alessandria allenata da Fulvio Fiorin con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Liverani; Ciancio, Rota, Ercolani, Belgiovine; Mastalli, Nichetti, Nunzella; Gazoul, Anatriello, Pellegrini.

ARZIGNANO ALESSANDRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arzignano Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











