Diretta/ Arzignano Atalanta U23 (risultato 0-0) streaming video tv: match al via! (28 aprile 2024, Serie C)

DIRETTA ARZIGNANO ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Arzignano Atalanta U23 attende soltanto il fischio iniziale da parte del direttore di gara. I punti in palio quest’oggi potrebbero essere fondamentali per la stagione delle due squadre. Partendo dalla squadra in maglia gialloblù, la classifica li vede al quindicesimo posto con 43 punti in campionato. La zona playout è distante appena una posizione con la Pergolettese, impegnata quest’oggi contro la Giana Erminio, che proverà a realizzare un grande colpo.

Con una vittoria l’Arzignano sarebbe aritmeticamente salvo, il destino dipende proprio da loro. Dall’altra parte scende in campo la formazione bergamasca. Atalanta U23 che rappresenta una delle sorprese di questo campionato ritrovandosi al quinto posto con 58 punti. Con un pareggio la squadra nerazzurra si posizionerebbe aritmeticamente al quinto posto. (Marco Genduso)

DIRETTA ARZIGNANO ATALANTA U23 STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire l’ultima giornata di Serie C e la diretta Arzignano Atalanta U23 sarà necessario sottoscrivere un abbonamento ai canali Sky dove verrà trasmessa la partita o in streaming su NOW TV e Sky GO. La diretta testuale potrà essere seguita con noi che commenteremo le azioni più importanti aggiornando periodicamente il risultato.

ARZIGNANO ATALANTA U23: I TESTA A TESTA

Purtroppo per i testa a testa della diretta di Arzignano Atalanta U23 no abbiamo molto di cui disquisire, infatti fino a questo momento è stata giocata una sola partita a ridosso di natale il 23 dicembre scorso. In quell’occasione nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere sull’altra, regalando uno scialbo 0-0 davanti ai tifosi bergamaschi. Non avendo altro di cui parlare su quella partita, cerchiamo di capire negli ultimi cinque risultati glia andamenti delle due squadre.

I padroni di casa arrivano a questo match dopo aver perso 2-0 contro la Pro Vercelli fuori casa, nelle altre quattro uscite la squadra ha perso un’altra volta e ne ha pareggiata una, mentre le restanti due partite sono finite con una vittoria. Anche la Baby Dea viene da due vittorie nelle ultime cinque partite, l’ultima guadagnata nella precedente partita contro il pro Sesto per un secco 3-0. Ma ha anche collezionato due pareggi di fila e una sconfitta contro il Padova per 2-0. Vedremo se oggi riusciremo a mettere una spunta su una vittoria da parte delle due squadre, in maniera tale da accendere un po’ la rivalità tra le due società. (agg. Gianmarco Mannara)

ARZIGNANO ATALANTA U23: SFIDA DI LIVELLO!

Seguiamo la diretta Arzignano Atalanta U23 di Serie C per tutti gli appassionati di questo campionato e per i tifosi di ambo le squadre che scenderanno in campo. Questa giornata chiuderà il Girone A della Serie C e porterà a compimento anche gli ultimi verdetti di un campionato lungo e di grande competitività. L’Arzignano arriva da una sconfitta in casa della Pro Vercelli per 2 a 0 ed è alla ricerca disperata di punti salvezza. I punti all’attivo sono 43 e parlano di una quindicesima posizione con un solo punto di vantaggio sulla zona playout.

Tranquilla, invece, la situazione in casa dell’Atalanta U23 dove la classifica sorridere e racconta una squadra da sola al quinto posto e con la possibilità di chiudere in bellezza un ottimo campionato. L’ultima partita ha visto una larga vittoria in casa contro la Pro Sesto e chiudere bene il campionato potrebbe risultare decisivo per le carriere di alcuni dei calciatori presenti in rosa.

ARZIGNANO ATALANTA U23: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alla probabili formazioni della diretta Arzignano Atalanta U23 pronta a disputarsi domenica 28 aprile 2024 con calcio d’inizio fissato alle 16.30. Simone Bentivoglio è pronto a ripartire dalle poche certezze della stagione con Lakti che andrà a comporre il centrocampo con Bordo e Casini dietro a Barba sulla trequarti in possibile ballottaggio per una maglia da titolare con Lunghi.

Difficile da anticipare, invece, la formazione dell’Atalanta U23 che è già sicura del suo quinto posto in classifica e potrebbe concedere minutaggio a chi ha giocato meno in questa stagione. Per la fase offensiva sarà ballottaggio con Diao e Cissé che scalpitano per una maglia da titolare dopo i gol segnati nella partita con il Pro Sesto.

ARZIGNANO ATALANTA U23, LE QUOTE

Sfida con poco equilibrio quella della diretta Arzignano Atalanta U23 secondo Pokerstars: la vittoria per i padroni di casa è data a 1,80 contro il 2 in favore dei bergamaschi quotato a 4,50. Il pareggio X moltiplicherebbe l’importo scommesso in caso di vincita per 3,20 volte.











