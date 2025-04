DIRETTA ARZIGNANO CALDIERO TERME, OBIETTIVI DIVERSI

Un futuro ancora tutto da scrivere per quanto riguarda le due squadre impegnate nella diretta Arzignano Caldiero Terme. La sfida andrà in scena venerdì 11 aprile 2025 alle ore 20:30 e vedrà entrambe formazioni impegnati che hanno bisogno di punti. L’Arzignano è a -4 dalla decima piazza occupata dal Novara, un’impresa difficile ma non impossibile per i gialloazzurri che proveranno a ribaltare l’ultimo periodo negativo formato dalle sconfitte contro Renate e lo stesso Novara.

DIRETTA/ Caldiero Terme Atalanta U23 (risultato finale 1-1): traversa di Lonardo! (oggi 6 aprile 2025)

Il Caldiero Terme vuole evitare l’ultima posizione e accumulare ancora più vantaggio. Ultimamente la squadra è riuscita a limitare i danni, riuscendo a mettere a referto due pareggi consecutivi contro Lumezzane in trasferta e Atalanta U23 in casa.

DOVE VEDERE DIRETTA ARZIGNANO CALDIERO TERME, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Arzignano Caldiero Terme? Allora dovrete abbonarvi al pacchetto Calcio di Sky mentre per la diretta streaming potrete fare affidamento sull’applicazione Sky Go.

DIRETTA/ Novara Arzignano (risultato finale 1-0) video streaming: la decide Donadio! (Serie C, 5 aprile 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO CALDIERO TERME

L’Arzignano scenderà in campo con il 3-4-1-2. Tra i pali Manfrin, difeso dal terzetto Shiba, Boccia e Boffelli. Gli esterni saranno Rossoni e Bernardi con Lakti e Bordo in mediana. Sulla trequarti Barba mentre davanti Lunghi e Jallow.

Il Caldiero Terme d’altro canto giocherà con il modulo 3-4-3 con Crespi in porta. Difesa formata da Pelagatti, Mazzolo e Gobetti. A centrocampo ci saranno Mondini, Filiciotto, Gattoni e Parodi. Tridente offensivo da Marras, Cazzadori e Fasan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARZIGNANO CALDIERO TERME

L’Arzignano parte ai nastri di partenza come favorito a 1.79 mentre il 2 fisso del Caldiero Terme è a 3.90 col pareggio a 3. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.05 e 1.67.

DIRETTA/ Lumezzane Caldiero Terme (risultato finale 2-2): pareggia Malotti! (30 marzo 2025)