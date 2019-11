Diretta Arzignano Carpi/ Streaming video tv: vicentini in ripresa (Serie C)

Arzignano Carpi, che sarà diretta dal signor Marco Ricci, si gioca alle ore 17:30 di domenica 10 novembre e rientra nel programma della 14^ giornata nel girone B della Serie C 2019-2020. Obiettivi diversi per due squadre che lo scorso anno avevano due categorie di differenza: l’Arzignano neopromosso vuole salvarsi ma le cose non stanno andando benissimo in termini generali, la classifica è complicata ma la vittoria esterna di Fano è importantissima perché ha permesso di prendersi tre punti fuori casa in una sfida diretta, oltre ad elevare la fiducia del gruppo. Il Carpi vuole tornare subito in Serie B: partito bene, ha perso un po’ di continuità e ha perso le ultime due trasferte giocate, quella di Imola (contro pronostico) e quella di Vercelli in Coppa Italia. Ora dunque i biancorossi vanno a caccia di riscatto; vedremo se sarà così, intanto mentre aspettiamo la diretta di Arzignano Carpi possiamo valutare le mosse dei due allenatori leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Carpi non è disponibile, ma per seguire questa partita di Serie C è come sempre disponibile il portale Eleven Sport: per un’altra stagione questa emittente ha l’esclusiva per trasmettere le gare della terza divisione di calcio, e dunque gli abbonati (o chi semplicemente volesse acquistare il singolo match) potranno avvalersi dell’opzione di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO CARPI

Per Arzignano Carpi Alberto Colombo conferma il 4-3-1-2 lanciando Cais e Rocco in attacco; entrambi sono favoriti su Pattarello che potrebbe agire anche sulla trequarti, dove però è in vantaggio Vincenzo Ferrara. A centrocampo avremo la solita line a tre comandata da Maldonado, sul centrodestra va Perretta mentre Hoxha cerca un posto sull’altro versante; Pasqualoni e Bigolin i centrali di difesa a protezione del portiere Tosi, con Tazza e Barzaghi che giostreranno come terzini. Nel Carpi spazio a un modulo speculare, con Rossoni e Pezzi che possono giocare come terzini lasciando la zona centrale di difesa a Ligi e Sabotic; avremo poi una mediana nella quale agirano Fofana, Hraiech e Carta che paiono favoriti sulla concorrenza, sulla trequarti potrebbe tornare buono Tommasone che si gioca il posto con Zerbo mentre nel reparto avanzato avremo ovviamente Vano, che rientra titolare e potrebbe affiancare Carletti o Van der Heijden.

QUOTE E PRONOSTICO

Arzignano Carpi è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la squadra che parte favorita è quella ospite: siamo comunque in una situazione di equilibrio, perché il segno 2 che identifica il successo emiliano vi permetterebbe di guadagnare 2,40 volte la puntata contro il valore di 2,95 che accompagna l’ipotesi della vittoria interna. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



