DIRETTA ARZIGNANO FERALPISALÒ (RISULTATO 0-0): VICENTINI POCO INCISIVI IN ATTACCO

Si chiude a reti inviolate il primo tempo tra Arzignano e Feralpisalò, in una gara finora equilibrata dove il pareggio rispecchia quanto visto in campo. Per coltivare il sogno playoff, però, la squadra di Bianchini dovrà alzare il livello nella ripresa. Il destino resta nelle mani dei vicentini, complici le notizie da Trieste: il Novara è sotto 5-0, e con una vittoria l’Arzignano conquisterebbe matematicamente l’accesso alla post season. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA ARZIGNANO FERALPISALO’ INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si può seguire con i propri occhi la diretta Arzignano Feralpisalò se si possiede un abbonamento a Sky. L’emittente satellitare, che non ha ancora comunicato su quale canale manderà in onda la sfida in televisione, garantisce lo streaming del match via Sky Go. Lo stesso discorso vale pure per Now con NOW TV.

VENETI A CACCIA DI UN GOL PER I PLAY OFF

All’11’ l’Arzignano si rende pericoloso con una bella azione in progressione di Shiba, che imposta dalla difesa, scambia con Mattioli e si inserisce in avanti, ma trova la pronta uscita bassa di Liverani a neutralizzare il pericolo. Intanto arriva la notizia del vantaggio della Triestina sul Novara. In questo scenario, un eventuale gol dell’Arzignano lo proietterebbe temporaneamente in zona playoff. Al 17’ è la Feralpisalò a far tremare gli avversari: Santini serve Di Marco che entra in area e calcia di potenza con il mancino, sfiorando il montante. Al 23’ l’Arzignano riparte in contropiede, Minesso inventa per Mattioli, che però arriva in scivolata con un attimo di ritardo su un pallone che avrebbe potuto creare grossi grattacapi alla difesa avversaria. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Arzignano Feralpisalò? Prima di immergerci nell’ultima partita del campionato per queste due squadre vediamo insieme qualche statistica per capire quali sono stati i trend di questa stagione e ovviamente per capire chi tra le due compagini avrà il benestare dei numeri per la vittoria finale. Partiamo dall’Arzignano, squadra che sarebbe la peggior difesa del torneo se prendessimo in esame le ultime cinque partite. Dove i padroni di casa hanno subito in media 1,9 reti ogni novanta minuti.

A conti fatti dovrebbe essere una partita facile questa per la Feralpisalò, visto che dopo una prima parte di stagione altalenante, in queste ultime partite ha trova continuità con un gioco basato sul contropiede più ragionato come mostra il dato sul 23% di reti messe a segno dopo una serie di almeno dieci passaggi dopo aver recuperato il pallone. Non bisogna però dimenticare che le due squadre insieme segnano solo due gol a partita, il che potrebbe preannunciare un segno X a reti inviolate come dicono i principali bookmakers, che mettono questa sfida con questo simbolo al 33%. Andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Arzignano Feralpisalò, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live di questa attesissima partita, non cambiate pagina ma anzi aggiornatela! (agg. Gianmarco Mannara)

UN’ULTIMA SPERANZA PER LA B

In campo venerdì 25 aprile 2025 dalle ore 16:30 per la diretta Arzignano Feralpisalò. Presso lo Stadio Tommaso Dal Molin i giallocelesti inseguono ancora un piazzamento in zona playoff essendo al momento in undicesima posizione con i loro cinquanta punti, a due lunghezze dal Novara. I piemontesi sono l’ultima squadra che si sta qualificando per continuare a giocare anche al termine della stagione regolare e sono anche gli unici che i veneti possono scalzare in classifica. I Grifoni sono in ogni caso condizionati dal risultato dei Gaudenziani, che se la vedranno contro una Triestina già costretta ad affrontare i playout in quanto per gli alabardati sarebbe inutile agganciare la Pergolettese, in vantaggio negli scontri diretti.

Chi è già da tempo consapevole di poter provare a conquistarsi la promozione in Serie B sono invece gli ospiti della Feralpisalò. I Leoni del Garda hanno fatto loro la terza posizione della graduatoria per quanto riguarda il girone A con i settatadue punti racimolati durante l’annata calcistica e nello scorso weekend hanno avuto la meglio pure nei confronti della Pro Vercelli. I verdazzurri non rischiano di essere raggiunti dall’Albinoleffe e non hanno allo stesso tempo modo di dare quantomeno fastidio al Vicenza per il secondo posto.

ARZIGNANO FERALPISALO’, LE PROBABILI FORMAZIONI

Visti i successi conquistati nel turno precedente a quello che si sta per disputare, entrambe le compagini dovrebbero riconfermare i recenti schieramenti iniziali anche nelle probabili formazioni della diretta Arzignano Feralpisalò a partire dai padroni di casa di mister Giuseppe Bianchini, che dovrebbero utilizzare quindi il 3-4-1-2 con Manfrin, Milillo, Rossoni, Boffelli, Boccia, Cariolato, Benedetti, Bernardi, Bordo, Barba e Mattioli. Il modulo 3-5-2 con Rinaldi, Sorensen, Pasini, Rizzo, Vesentini, Hergheligiu, Zennaro, Brambilla, Boci, Di Molfetta e Crespi dovrebbe invece essere adottato pure in quest’occasione dal tecnico Aimo Diana al fine di impostare i gardesani in avvio di gara.