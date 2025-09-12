Diretta Arzignano Giana Erminio streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per il girone A di Serie C.

DIRETTA ARZIGNANO GIANA ERMINIO (RISULTATO 0-0): SPRECA LAMESTA!

Inizia il match tra Arzignano e Giana Erminio. Ci prova Capelli, Manfrin blocca senza problemi. Azione personale di Alborghetti, Cariolato blocca la sua iniziativa. Akammadu aggancia in area e calcia, palla alta. Ottima iniziativa personale di Lamesta che calcia dal limite, sfera che non inquadra la porta. Previtali sempre da fuori, altra conclusione senza precisione. Erroraccio di Mattioli, Lamesta aggancia la sfera ma spreca incredibilmente con una conclusione da dimenticare. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Vicenza Arzignano (risultato finale 2-1): la rimonta biancorossa è servita! (oggi 7 settembre 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA ARZIGNANO GIANA ERMINIO IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Arzignano Giana Erminio saremo sui canali della televisione satellitare (Sky Sport) mentre la diretta streaming video verrà garantita da Now Tv.

SI GIOCA

Prima di immergerci nella diretta di Arzignano Giana Erminio, arriva il momento delle statistiche per capire insieme chi tra le due formazioni può avere o meno il favore del pronostico matematico dalla propria parte. Questo ci permette di osservare i trend anche per capire come si evolverà la partita. L’Arzignano si presenta in fiducia: in media segna 2,5 gol a partita e ne subisce 1,5, con match quasi sempre caratterizzati da un ricco numero di reti complessive.

DIRETTA/ Giana Erminio Pro Patria (risultato finale 2-1): Ballabio all'ultimo respiro! (7 settembre 2025)

Il Giana Erminio, al contrario, mostra numeri da zona bassa della classifica: segna poco e incassa più del doppio, con una frequenza di clean sheet praticamente nulla. In più, nei cinque match più recenti ha faticato a trovare la via del gol, realizzando mediamente solo 0,4 reti a partita e subendone circa 2,0. Numeri davvero inteerssanti, riuscirà l’Arzignano a vincere anche questa diretta contro la Giana Erminio? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento con il commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

VENETI PER RIPARTIRE!

Andiamo a presentare la diretta Arzignano Giana Erminio, una bella partita che alle ore 20:30 di venerdì 12 settembre 2025 si gioca per la 4^ giornata nel girone A di Serie C 2025-2026. In palio punti playoff o solo per la salvezza? Difficile dirlo adesso, certamente però l’Arzignano Valchiampo è partito molto bene.

DIRETTA/ Arzignano Virtus Verona (risultato finale 3-2): vincono i padroni di casa (31 agosto 2025)

I giallazzurri hanno tenuto testa anche al Vicenza pur perdendo, in precedenza avevano aperto espugnando il campo dell’Union Brescia e poi hanno raccolto una bella vittoria contro la Virtus Verona, dunque una squadra che può realmente tornare a esplorare le prime dieci posizioni della classifica del girone.

La Giana Erminio è riuscita a battere la Pro Patria sul filo di lana: prima vittoria stagionale per una squadra che dopo il ko interno contro il Trento aveva già messo un punto in cascina nel derby classico contro il Renate, per ripartire.

La diretta Arzignano Giana Erminio potrebbe essere imprevedibile, scopriremo naturalmente a breve quello che succederà sul terreno di gioco ma nel frattempo possiamo prepararci a vivere il match parlando delle scelte che saranno effettuate dagli allenatori, immergiamoci allora nell’atmosfera con le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO GIANA ERMINIO

Giuseppe Bianchini punta sempre sul 3-5-2 nella diretta Arzignano Giana Erminio, la sua difesa dovrebbe essere nuovamente composta da Rossoni, Boffelli e Milillo che proteggono il portiere Manfrin, sulle fasce laterali ecco Cariolato che ha segnato contro il Vicenza e poi uno tra Bernardi e Toniolo a sinistra, in mezzo al campo Chiarello con le due mezzali che saranno Lakti e Mirco Moretti (in alternativa abbiamo Lanzi), nel reparto avanzato i favoriti restano Minesso e Mattioli con la prima opzione dalla panchina che dovrebbe essere Basso Ricci.

La Giana Erminio di Vinicio Espinal va con la conferma del 3-5-2 di domenica scorsa, ma attenzione perché il matchwinner Ballabio potrebbe sostituire Berretta in mezzo al campo; dunque giocherebbe lui con Lamesta e Marotta, mentre in difesa tutto confermato con Alborghetti (che aveva aperto le marcature) a fare il braccetto in compagnia di Piazza e Colombara, il portiere sarà Zenti e poi ecco Albertini e Ruffini che partono dalle corsie laterali. Davanti c’è un ballottaggio: quello tra Gabbiani e Akammadu, mentre almeno per il momento Capelli dovrebbe avere la maglia anche per questa trasferta in Veneto.