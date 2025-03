DIRETTA ARZIGNANO GIANA ERMINIO, BIANCAZZURRI SEMPRE PIU’ IN ALTO

Si gioca domenica 16 marzo 2025 alle ore 17:30 la diretta Arzignano Giana Erminio. Presso lo Stadio Tommaso Dal Molin i giallocelesti hanno il compito di provare a rimediare alla sconfitta di misura rimediata in trasferta contro la Pro Patria nel turno infrasettimanale. Questo punteggio ha permesso ai Tigrotti di accorciare la classifica del girone A in zona retrocessione ed anche le squadre che stanno a ridosso dei playout rischiano adesso di venire risucchiate nella lotta per ottenere la salvezza in Serie C. Solamente sei lunghezze separano infatti i Grifoni dalla Pro Vercelli e bisogna quindi migliorare al più presto l’attuale quattordicesima posizione occupata con trentotto punti, gli stessi del Lumezzane.

Diretta/ Giana Erminio Caldiero Terme (risultato finale 3-1): vittoria dei padroni di casa (13 marzo 2025)

La Giana Erminio è invece lanciatissima verso i posti più alti della graduatoria, confermandosi in zona playoff in settima posizione con quarantasei punti, avendo appena raggiunto la Virtus Verona che le si para davanti. Il trionfo maturato su un Caldiero Terme in difficoltà ha consentito ai biancazzurri di mantenersi ad un solo punto dalla coppia formata dal Trento e dall’Abinoleffe, avendo adesso l’occasione di raggiungere il quarto posto che vorrebbe dire cominciare la post season a partire dai sedicesimi di finale, saltando in questo modo il primo turno.

DIRETTA/ Pro Patria Arzignano (risultato finale 1-0): Rocco regala i tre punti (Serie C, 13 marzo 2025)

LE INFO STREAMING, VIDEO E TV PER VEDERE LA DIRETTA ARZIGNANO GIANA ERMINIO

E’ possibile seguire la diretta Arzignano Giana Erminio con un regolare abbonamento a Sky. La visione del match è garantita tramite lo streaming fornito dall’applicazione denominata Sky Go. In televisione la partita sarà trasmessa sul canale Sky Sport 253.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO GIANA ERMINIO

L’atipico modulo 5-2-1-2 con Boseggia, Rossoni, Boccia, Milillo, Boffelli, Bernardi, Fofana, Lakti, Lunghi, Benedetti e Minesso potrebbe subire qualche modificia da parte di mister Bianchini se valutiamo le probabili formazioni della diretta Arzignano Giana Erminio del weekend. Il tecnico Chiappella non dovrebbe invece avere alcuna remora nello scegliere di impiegare nuovamente dall’inizio il 3-5-2 con Mangiapoco, Colombara, Scaringi, Alborghetti, Caferri, Lamesta, Marotta, Pinto, De Maria, Montipò e Tirelli almeno in avvio di partita per i suoi biancazzurri.

Video Novara Giana Erminio (0-1)/ Gol e highlights: basta la rete firmata da Caferri! (Serie C, 9 marzo 2025)