Diretta Arzignano Gubbio/ Streaming video tv: a caccia della prima vittoria (Serie C)

Arzignano Gubbio, in diretta dallo stadio Menti di Vicenza domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone B. I veneti, matricola assoluta del campionato di terza serie, sono partiti confermandosi formazione arcigna e vogliosa di strappare la salvezza con grande carattere. Nelle prime due giornate di campionato sono dunque arrivati due pareggi, prima in casa contro il Piacenza e poi in trasferta contro l’Imolese, contro due formazioni che si sono piazzate tra le prime quattro dei play off della scorsa stagione. Dopo aver perso a Trieste all’esordio, il Gubbio ha pareggiato 2-2 alla prima in casa tra le mura amiche dello stadio Barbetti contro la Virtus Verona, con una doppietta di Sbaffo, e in particolare il secondo gol siglato al 92′, che ha permesso agli umbri di evitare quella che sarebbe stata la seconda sconfitta consecutiva.

La diretta Arzignano Gubbio alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Arzignano-Gubbio, oggi domenica 8 settembre 2019 presso lo stadio Menti. I padroni di casa veneti allenati da Colombo schiereranno un 4-4-2 con Tosi; Tazza, Pasqualoni, Bachini, Barzaghi; Pattarello, Maldonado, Balestrero, Perretta; Cais, Rocco. Risponderà il Gubbio di Guidi schierato con un 4-3-3 e questo undici titolare: Zanellati; Lakti, Konatè, Bacchetti, Filippini; Malaccari, El Hilali, Sbaffo; De Silvestro, Manconi, Cesaretti.

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Arzignano favorito per la conquista dei tre punti contro il Gubbio. Vittoria interna proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio viene quotato 2.95 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.85. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.50, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.35.



