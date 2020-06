Diretta Arzignano Imolese/ Streaming video tv: andata playout Serie C

Arzignano Imolese, andata dei playout della Serie C 2019-2020, si gioca alle ore 17:30 di sabato 27 giugno: siamo al Romeo Menti di Vicenza, impianto nel quale i gialloazzurri hanno disputato le partite interne di questa stagione. Si torna dunque in campo, per la prima di due partite che decreteranno la squadra salva e quella retrocessa in Serie D: non ci saranno supplementari o rigori a risolvere un’eventuale parità, farà fede la classifica finale della stagione regolare e non sarà attiva la regola del valore doppio dei gol in trasferta. Non si gioca da febbraio: l’Arzignano appena prima della pandemia da Coronavirus aveva perso a Reggio Emilia una partita francamente ostica, ed è anche in virtù di questo che non avrà il vantaggio della graduatoria rispetto all’Imolese che, con l’algoritmo che ha definito i punteggi finali, si è trovata diciassettesima per appena 0,313 punti rispetto ai veneti. Quasi una beffa, ma va detto che l’ultima vittoria romagnola nel girone B era arrivata proprio su questo campo all’inizio di gennaio; dunque ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Arzignano Imolese, intanto possiamo valutare in maniera più approfondita le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Imolese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie C, dunque anche i playout, sono un’esclusiva del portale Sportube che ormai da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione (Coppa Italia compresa). Non solo gli abbonati stagionali avranno accesso alle immagini, visto che il singolo match si potrà acquistare di volta in volta; la visione sarà in diretta streaming video, utilizzando dunque dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO IMOLESE

Alberto Colombo dovrebbe approcciare Arzignano Imolese con il 4-3-1-2: da valutare se Cais possa trovare spazio in attacco strappandolo eventualmente a Kouko o Piccioni, Vincenzo Ferrara e Flores Heatley si giocano il posto di trequartista con Sbaffo che parte ovviamente favorito. In mediana c’è Calcagni che tiene in mano le redini del gioco, insieme a lui Perretta e Balestrero (autore dell’ultimo gol veneto prima del lockdown) che agiranno sulle mezzali. Bonalumi e Bigolin i centrali difensivi a protezione del portiere Tosi, sulle fasce laterali come terzini dovrebbero correre Tazza e Lo Porto ma attenzione a Barzaghi, che potrebbe avere il posto a sinistra. L’allenatore dell’Imolese è sempre Gianluca Atzori, che punta sul 3-4-2-1: la difesa schierata in linea è composta da Della Giovanna, Boccardi e Carini che si dispongono davanti a Gian Maria Rossi, poi un centrocampo nel quale Tentoni e Ingrosso agiscono come laterali partendo in vantaggio su Garattoni e Valeau. L’azione sarà impostata da Alimi e Marcucci, poi dubbi per il reparto avanzato: Padovan e Vuthaj insidiano la maglia di Chinellato, uno dei due potrebbe anche scalare della trequarti prendendo il posto di Belcastro o Luca Maniero, comunque favoriti.



