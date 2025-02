DIRETTA ARZIGNANO LECCO, PUNTI IMPORTANTI IN PALIO

La diretta Arzignano Lecco di sabato 1 febbraio 2025 alle ore 15:00 è importante sotto diversi aspetti. Allo Stadio Tommaso Dal Molin si sfidano due squadre distanti appena due lunghezze nella classifica del girone A 2024/2025. I padroni di casa ricoprono la tredicesima posizioni con i loro ventotto punti mentre gli ospiti si piazzano al sedicesimo posto, la prima casella che vale i playout, dunque appena dentro la zona retrocessione a ventisei punti. I veneti arrivano dal pareggio esterno concretizzatosi sul campo dell’Union Clodiense riscattando così la precedente sconfitta rimediata contro il Trento.

I lombardi del tecnico Gennaro Volpe hanno invece ottenuto due pari in altrettante gare, l’ultimo fuori casa contro la Triestina, ma l’eventule successo ottenuto in questa venticinquesima giornata di campionato garantirebbe loro un importante balzo in avanti in classifica riuscendo così anche a scavalcare in un colpo solo, oltre alla Pergolettese e pure la Pro Vercelli, proprio i diretti rivali di turno dell’Arzignano di mister Giuseppe Bianchini, abbandonando al contempo la zona più pericolosa della graduatoria.

DIRETTA ARZIGNANO LECCO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli iscritti a Sky potranno seguire ogni minuto della diretta Arzignano Lecco ovunque essi si trovino. I tifosi di entrambe le squadre abbonati all’emittente satellitare avranno infatti modo di sfruttare lo streaming garantito dall’applicazione di Sky Go.

ARZIGNANO LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Giuseppe Bianchini potrebbe riconfermare il 3-5-2 per i suoi veneti con Boseggia, Boccia, Milillo, Boffelli, Rossoni, Benedetti, Lakti, Cerretelli, Cariolato, Mattioli e Lunghi se valutiamo le probabili formazioni della diretta Arzignano Lecco. Il modulo 4-4-2 con Furlan, Kritta, Marrone, Martic, Ferrini, Marino, Ionita, Di Gesù, Grassini, Mendoza e Sipos dovrebbe invece essere l’opzione adoperata dal tecnico Volpe per la compagine lombarda.

DIRETTA ARZIGNANO LECCO, LE QUOTE

Padroni di casa veneti favoriti nelle quote Snai per il pronostico sulla diretta Arzignano Lecco. Infatti il segno 1 varrebbe 2,05 volte la posta in palio, mentre con il segno X potreste ottenere 3,00 volte esatta la giocata ed infine un successo esterno del Lecce premierà con una quotazione di 3,50 chi avrà creduto nei lombardi.