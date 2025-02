DIRETTA ARZIGNANO LUMEZZANE, TRE PUNTI DI DISTANZA

Andrà in scena sabato, alle 17.30, una sfida fondamentale per i playoff, la diretta Arzignano Lumezzane. Il Lumezzane, attualmente ottavo con 34 punti, occupa saldamente un posto nella zona playoff ma deve rialzarsi dopo la pesante sconfitta casalinga subita la scorsa settimana contro la Triestina per 3-1. Una brusca battuta d’arresto dopo la convincente vittoria sull’Atalanta U23.

L’Arzignano, invece, tredicesimo a quota 31, è al momento fuori dalla top 10 ma separato dalla zona più ambita da pochissimi punti con una classifica cortissima. I padroni di casa arrivano alla sfida con il morale alto grazie a due risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali una convincente vittoria per 2-0 contro il Lecco. La squadra veneta punta a confermare il proprio momento positivo e a vendicare la sconfitta dell’andata, quando il Lumezzane si impose grazie a un gol di Monachello.

DIRETTA ARZIGNANO LUMEZZANE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Arzignano Lumezzane potremo seguirla su Sky Sport sabato 8 febbraio 2025. Il match sarà inoltre visibile in streaming su smartphone, smart Tv e PC tramite NOW TV e l’app Sky Go.

ARZIGNANO LUMEZZANE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Arzignano Lumezzane. L’Arzignano di Bianchini dovrebbe optare per uno schieramento con Boseggia tra i pali, difesa composta da Boccia, Boffelli e Milillo. A centrocampo Rossoni e Cariolato sulle fasce, con Bordo e Lakti in mezzo. In attacco, Benedetti agirà da trequartista dietro a Lunghi e Mattioli.

Il Lumezzane di Franzini potrebbe rispondere con Filigheddu in porta, Moscati, Pogliano, Dalmazzi e Piga in difesa. Tenkorang e D’Agostino a centrocampo; Scanzi, Iori e Baldini sulla trequarti e come centravanti Monachello.

DIRETTA ARZIGNANO LUMEZZANE, LE QUOTE

Dando un occhio alle quotazioni dei bookmakers per la diretta Arzignano Lumezzane si può vedere come una delle due squadre sia considerata favorita rispetto all’altra, per Bwin la vittoria dell’Arzignano è quotata 2.50, la vittoria in trasferta del Lumezzane invece 3.20 mentre il pareggio ha una quota di poco inferiore 3.10