Diretta Arzignano Lumezzane streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone A di Serie C.

DIRETTA ARZIGNANO LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Concentriamoci adesso sul lato statistico della diretta di Arzignano Lumezzane, cercando di capire chi tra queste due compagini avrà il favore del pronostico da un punto di vista prettamente numerico e scientifico. L’Arzignano gioca un calcio diretto: 45% di possesso medio, ma 1,7 xG e una percentuale altissima di efficacia in area (38% dei tiri nello specchio convertiti in gol). Il 64% delle azioni pericolose nasce da recuperi offensivi, segno di un pressing coordinato e aggressivo. Il Lumezzane, invece, lavora di forza e intensità: 10,9 km percorsi medi per giocatore, 54% di duelli vinti, e un gioco più fisico, con 3,4 ammonizioni a partita.

Le sue reti arrivano soprattutto su piazzato – il 46% dei gol da corner o punizioni laterali – ma concede qualcosa sulle ripartenze (1,3 xGA). Dal punto di vista temporale, l’Arzignano segna presto (41% dei gol nei primi 25 minuti), mentre il Lumezzane costruisce nel tempo (58% dopo il 60’). Detto questo passiamo pure al commento live della diretta di Arzignano Lumezzane, il fischio di inizio sta per arrivare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ARZIGNANO LUMEZZANE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre saranno i canali presenti su Sky Sport a fornire la diretta Arzignano Lumezzane, ricordiamo poi l’appuntamento in diretta streaming video su Now.

ARZIGNANO LUMEZZANE: SFIDA DELLA PAURA!

Con la diretta Arzignano Lumezzane vivremo, alle ore 17:30 di sabato 25 ottobre 2025, una partita davvero delicatissima nell’undicesima giornata del girone A di Serie C 2025-2026, perché si parla di zona playout della classifica e di due squadre cui la vittoria manca da tempo, con i veneti messi certamente peggio.

E dire che l’Arzignano aveva aperto la sua stagione con il botto: due vittorie consecutive tra cui quella sul campo del Brescia, da allora però non ci sono più stati successi ma, anzi, appena tre pareggi a fronte di sette sconfitte, due di queste nelle ultime due giornate con un quadro che inizia a farsi preoccupanti.

Non che il Lumezzane stia molto meglio, infatti i lombardi non vincono dal 25 settembre quando avevano sbancato Cittadella, il pareggio interno contro il Trento di domenica scorsa ha fermato una serie di tre sconfitte che ha inevitabilmente affondato la squadra nella graduatoria del girone.

Ecco perché la diretta Arzignano Lumezzane può essere definita come la partita della paura, per entrambe le squadre diventa fondamentale tornare a vincere ma non è detto che ci si riesca, ce lo dirà il campo al quale ci rivolgeremo dopo aver dato informazioni sulle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO LUMEZZANE

Sceglie il 3-5-2 Giuseppe Bianchini, che nella diretta Arzignano Lumezzane schiera Alessandro Coppola, Boccia e Boffelli a protezione di Manfrin con due esterni che potrebbero essere Cariolato (o Rossoni) e Toniolo, lasciando invece la zona mediana del campo a Chiarello o Damiani con Nicolò Bianchi e Lakti ad accompagnare, per quanto riguarda i due uomini offensivi non ci sono troppe alternative nella squadra veneta, a meno di adattare uno tra Minesso e Spaggiari a fare la seconda punta il tandem dovrebbe essere formato da Mattioli e Nanni.

Nel Lumezzane di Emanuele Troise il ballottaggio aperto è tra Caccabo, in rete una settimana fa, e Alfredo Donnarumma per il ruolo di prima punta, alle spalle comunque ci sarà una linea nella quale Iori e Cantamessa possono insidiare Rolando, dovrebbero essere confermati i due esterni alti Ghillani e Malotti così come i due in mezzo al campo che dunque dovrebbero essere Moscati e D’Agostino, qui con Paghera che rimane come sempre la valida alternativa dalla panchina. In difesa invece Rocca e Maissa Ndiaye centrali davanti a Drago, con Diodato terzino destro e De Marino schierato sull’altro lato del campo.

QUOTE E PRONOSTICO ARZIGNANO LUMEZZANE

L’agenzia Sisal assegna il favore del pronostico sulla diretta Arzignano Lumezzane ai padroni di casa, lo vediamo con la differenza tra il valore di 2,10 volte la somma giocata sul segno 1 e il 3,60 che come quota accompagna il segno 2; abbiamo ovviamente anche l’ipotesi del pareggio e che con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita equivalente a 2,90 volte quanto messo sul piatto.