DIRETTA/ Arzignano Mantova (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C 10 settembre 2023)

DIRETTA ARZIGNANO MANTOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Arzignano Mantova, gara valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C, girone A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano. Le due squadre si sono scontrate in tre occasioni: la prima risale al 18 marzo 2018 e racconta della vittoria di misura dei padroni di casa (2-1) nel match utile per la ventesima giornata del girone C di Serie D.

Seconda sfida è quella del 13 maggio 2018: in tale giorno l’Arzignano ebbe la meglio sui biancorossi con un roboante 5-2 nella gara valevole per la semifinale play-off di Serie D. Ultimo incrocio ma anche primo tra i professionisti, infine, è quello del 12 novembre 2022: vittoria ospite di misura grazie alla rete firmata da Pierobon nel primo tempo. (Giulio Halasz)

ARZIGNANO MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Arzignano Mantova sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arzignano Mantova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ARZIGNANO MANTOVA: BIANCHINI CERCA RISCATTO

Arzignano Mantova, in diretta domenica 10 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, girone A. La formazione di casa, allenata da Giuseppe Bianchini, non può permettersi un altro passo falso dopo il pesante poker rimediato nella prima uscita sul campo di una diretta concorrente come il Legnago.

Il Mantova, invece, nonostante un mercato iniziato in ritardo dopo il ripescaggio, ha strappato un ottimo pareggio all’esordio contro una big come il Padova.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Mantova, match che andrà in scena al “Dal Molin” di Arzignano. Per mister Giuseppe Bianchini qualche dubbio ma solito 4-3-1-2: in porta spazio a Raina mentre nel pacchetto arretrato dovrebbero trovare spazio Molnar e Piana al centro. A centrocampo in quattro per tre posti: Lakti, Casini, Zanon e Antoniazzi. A supporto delle due punte ci sarà Lunghi. In casa Mantova, invece, mister Possanzini cambierà poco o nulla rispetto all’esordio. Probabile l’ingresso in difesa di Suagher al posto di Cavalli mentre Giacomelli potrebbe far rifiatare Fiori nel tridente.

ARZIGNANO MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arzignano Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











