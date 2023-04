Diretta/ Arzignano Novara (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via!

DIRETTA ARZIGNANO NOVARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta di Arzignano Novara, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano una gara di vitale importanza per la zona play-off.

I veneti padroni di casa, a quota quarantanove punti (dodici vittorie, tredici pareggi, dieci sconfitte) occupano la nona posizione nonostante la sconfitta rimediata nell’ultimo turno sul campo della Pro Vercelli; il Novara, invece, dopo la sconfitta interna contro la Pergolettese ha visto avvicinarsi le dirette concorrenti e, ora, un posto play-off non è scontato nonostante i quarantotto punti ottenuti (quattordici vittorie, sei pareggi, quindici sconfitte). Situazione molto diversa in termini di reti: l’Arzignano ne ha realizzate trentanove subendone solo trentaquattro (terza difesa del girone A) mentre il Novara ha segnato quarantacinque gol subendone quarantadue. (Giulio Halasz)

ARZIGNANO NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Novara non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Arzignano Novara sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TESTA A TESTA

Diretta di Arzignano Novara che fa parte della batteria di match che terranno compagnia a tutti gli amanti della Serie C. Spulciando i precedenti storici si notano solamente due incontri, entrambi con lo stesso vincitore: Novara. Novara che ha affrontato in casa l’Arzignano nel primo storico incontro valevole per le fasi finali del campionato di Serie D. Piemontesi che sono usciti vincitori dal campo grazie alla rete su calcio di rigore al minuto 70 dell’attaccante albanese Dardan Vuthaj (quell’anno 35 gol in 25 partite).

Le due formazioni si sono poi affrontate, dopo il maggio del 2022, nello stesso anno ma sfida valevole per il campionato di Serie C girone A. Cambia il campionato ma non il vincitore, il Novara ha la meglio ancora imponendosi con il risultato di 3-1 grazie alle reti di Khailoti, Galuppini (su calcio di rigore) e Gonzalez. In mezzo la rete firmata su calcio di rigore da parte di Parigi della Pergolettese. da segnalare l’espulsione per l’Arzignano da parte di Andrea Bonetto, nonché unico espulso di questa speciale classifica relativamente alla gara. (Marco Genduso)

PARTITA COMBATTUTA!

Arzignano Novara, in diretta alle ore 14.30 di sabato 8 aprile 2023 allo Stadio Comunale Tommaso Dal Molin di Arzignano, è una gara valida per la 36° giornata del girone A di Serie C. Un vero e proprio scontro diretto per i playoff quello in programma questo pomeriggio tra due squadre divise da appena un punto.

L’Arzignano è nono in classifica con 49 punti, frutto di dodici vittorie, tredici pareggi e dieci sconfitte. I gialloblu nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-0 dalla Pro Vercelli. Il Novara, invece, è decimo a quota 48 punti, raccolti grazie a quattordici vittorie, sei pareggi e quindici sconfitte. Gli azzurri nell’ultima giornata sono stati sconfitti 1-2 dalla Pergolettese.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO NOVARA

Ancora qualche ballottaggio da valutare per gli allenatori di Arzignano e Novara, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, il modulo è il 4-3-1-2: Pigozzo, Lattanzio, Molnar, Piana, Davi, Nchama, Bordo, Antoniazzi, Belcastro, Parigi, Grandolfo. Passiamo adesso ai piemontesi, in campo con il consueto 3-5-2: Desjardins, Benalouane, Carillo, Khailoti, Calcagni, Varone, Ranieri, Spalluto, Ciancio, Gonzalez, Vuthaj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a conoscere le quote per le scommesse della diretta Arzignano Novara. I bookmakers prevedono una gara molto equilibrata, prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria dell’Arzignano è a 2,65, il pareggio è a2,85, mentre il successo del Novara è a 2,75. Passiamo adesso al numero di reti: Under 2,5 a 1,47 e Over 2,5 a 2,50. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,00 e 1,72.

