DIRETTA/ Arzignano Padova streaming video tv: sono pochi i precedenti del derby

DIRETTA ARZIGNANO PADOVA: I TESTA A TESTA

I testa a testa tra Arzignano Padova si contano sulle dita di un mano. Sono infatti state a malapena quattro le volte che i gialloblu hanno sfidato i biancorossi. Il primo precedente risale al 26 ottobre 2014, in Serie D, quando il Padova vinse in casa dell’Arzignano per 1-0. Al ritorno, a marzo 2015, uno scialbo 0-0 regala un punto a testa e la striscia di imbattibilità che continua.

Le due squadre si affrontano nel 2019 a quattro anni di distanza dall’ultima volta, ma questa volta in Serie C dove il Padova torna a vincere e lo fa con un netto 2-0. Positiva anche l’andata di quest’anno con un 2-2 che obbliga l’Arzignano a riprovare alla quinta volta per ottenere una vittoria che col Padova non c’è mai stata. Filtrando ulteriormente e mettendo solo le partite giocate ad Arzignano contro il Padova risulta solo il successo padovano di misura. (aggiornamento di Christian Attanasio)

ARZIGNANO PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Padova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Arzignano Padova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

ARZIGNANO PADOVA: PARTITA COMBATTUTA

Arzignano Padova, in diretta alle ore 14.30 di domenica 12 marzo 2023 allo Stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano, è una gara valida per la 31° giornata del girone A di Serie C. Scontro diretto tra due squadre in zona playoff, vogliose di trovare continuità e soprattutto tre punti fondamentali.

L’Arzignano è ottavo in classifica con 42 punti, frutto di dieci vittorie, dodici pareggi e otto sconfitte. I gialloblu arrivano a questo appuntamento dal pareggio interno contro la Virtus Verona. Il Padova, invece, è decimo a quota 40 punti, raccolti grazie a nove vittorie, tredici pareggi e otto sconfitte. Radrezza e compagni arrivano a questa sfida dall’1-1 contro il Piacenza.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO PADOVA

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Arzignano e Padova, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-3-2-1: Saio, Cariolato, Nchama, Molnar, Lattanzio, Casini, Antoniazzi, Barba, Lunghi, Belcastro, Parigi. Passiamo adesso ai biancoscudati, Torrente opta per il 4-3-1-2: Donnarumma, Belli, Valentini, Delli Carri, Crivello, Vasic, Radrezza, Franchini, Liguori, Bortolussi, De Marchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Arzignano Padova propendono leggermente per la formazione ospite. Partiamo dall’1-x-2 con Eurobet: la vittoria dell’Arzignano è a 2,85, il pareggio è a 2,75, mentre il successo del Padova è a 2,65. L’Under 2,5 paga 1,50, con l’over 2,5 a 2,40. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e 1,77.

