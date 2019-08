Diretta Arzignano Piacenza/ Streaming video e tv: veneti al debutto (Serie C)

Arzignano Piacenza, in diretta dallo stadio Romeo Menti di Vicenza che quest’anno sarà la casa della compagine veneta, è la partita in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 25 agosto 2019, per la prima giornata del girone B del campionato di Serie C 2019-2020. Arzignano Piacenza sarà una partita speciale per la formazione vicentina, neopromossa dalla Serie D, che se la dovrà vedere subito con una big della categoria come il Piacenza, che invece nello scorso campionato ha sfiorato la promozione in Serie B. Per l’Arzignano sono arrivate buone indicazioni dalla Coppa Italia di Serie C, soprattutto grazie alla vittoria contro il Modena, tuttavia naturalmente è il Piacenza atteso a un campionato di vertice: gli emiliani sapranno fare bene fin da subito in questa trasferta contro una rivale che oggi vivrà una domenica storica?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Piacenza non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO PIACENZA

Proviamo adesso a scoprire le probabili formazioni attese per Arzignano Piacenza. Per i veneti di mister Alberto Colombo il punto di riferimento è naturalmente il 4-4-2 con cui l’Arzignano ha battuto il Modena una decina di giorni fa: Tosi; Tazza, Pasqualoni, Bachini, Barzaghi; Pattarello, Maldonado, Balestrero, Perretta; Cais, Rocco. Per il Piacenza di Arnaldo Franzini il punto di riferimento è invece il match contro il Trapani, pur finito in modo amaro come già nei playoff di giugno: modulo 4-4-2 con titolari Del Favero; Pergreffi, Nicco, Nannini, Zappella; Corradi, Cattaneo, Della Latta, Giandonato; Cacia, Paponi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Arzignano Piacenza. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai ci danno favoriti gli emiliani nonostante si giochi a Vicenza. Il segno 2 infatti è quotato a 2,20, si sale poi a 3,10 in caso di segno X ed infine il segno 1 varrebbe 3,20 volte la posta in palio in caso di una vittoria che farebbe la storia per l’Arzignano.



