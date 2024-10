La diretta Arzignano Pro Patria con inizio alle ore 18.30 di oggi, vedrà i vicentini padroni di casa cercare in questo turno infrasettimanale una conferma rispetto a quello che è stato il primo sussulto in una stagione partita in maniera difficoltosa. Venerdì scorso l’Arzignano ha battuto 0-3 la Pro Vercelli in trasferta, ottenendo la seconda vittoria stagionale e mettendo fine a una serie di cinque sconfitte consecutive.

Pro Patria a metà classifica e al momento 6 lunghezze avanti rispetto agli avversari di turno, i bustocchi sono reduci da due pareggi consecutivi in campionato, l’ultimo ottenuto in casa contro il Trento, ma in generale stanno lentamente ma costantemente risalendo la classifica, con 7 risultati utili consecutivi al momento messi alle spalle, dei quali 5 pareggi e 2 vittorie.

DIRETTA ARZIGNANO PRO PATRIA: COME VEDERE LA PARTITA

Per vedere in tv la diretta Arzignano Pro Patria i riferimenti sono sempre gli stessi per i match riguardanti la Serie C. Dunque servirà un abbonamento a Sky che trasmetterà la sfida sui canali del satellite, senza dimenticare la diretta streaming video via internet garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure con un abbonamento a NOW Tv.

DIRETTA ARZIGNANO PRO PATRIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scorrere quelle che potranno essere le scelte di campo con le probabili formazioni della diretta Arzignano Pro Patria. Per l’Arzignano 3-5-2 di partenza con Boseggia tra i pali e una difesa a tre composta da Boccia, Boffelli e Milillo. Gli esterni laterali di fascia saranno Rossoni e Toniolo mentre nella zona di centrocampo stazioneranno Barba, Antoniazzi e Bordo. In attacco tandem Nepi-Lunghi. 3-5-2 anche per la Pro Patria con Rovida schierato a difesa della porta e Bashi, Alcibiade e Cavalli schierati dal 1′ nella difesa a tre. Le fasce saranno presidiate da Somma e Piran, a centrocampo spazio a Toci, Palazzi e Ferri mentre in attacco faranno coppia Terrani e Beretta.

DIRETTA ARZIGNANO PRO PATRIA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi volesse concedersi una scommessa sul match, ecco le quote proposte dai bookmaker per la diretta Arzignano Pro Patria. Vittoria dell’Arzignano quotata 2.40, successo della Pro Patria quotato 2.55 mentre per il pareggio la quota viene fissata a 3.30.