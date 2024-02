DIRETTA/ Arzignano Pro Sesto video streaming tv: la storia è molto breve (Serie C, 3 febbraio 2024)

DIRETTA ARZIGNANO PRO SESTO, TESTA A TESTA

Vediamo insieme le precedenti partite della diretta di Arzignano Pro Sesto, con la speranza di vedere qualche dato interessante e magari capire se c’è una favorita da un punto di vista storico: i precedenti hanno offerto uno spettacolo appassionante, delineando un percorso competitivo e vibrante. In primo luogo, l’Arzignano ha conquistato una preziosa vittoria con un risultato di 1-0 nella prima partita ufficiale tra queste due compagini. È stata una gara tirata fino alla fine caratterizzata dalla rete di Milillo.

Video/ Pro Sesto Pro Vercelli (0-0) highlights: Bruschi non trova la rete! (Serie C, 28 gennaio 2024)

Successivamente, nel mese di gennaio dello scorso anno, le due squadre si sono nuovamente affrontate in un match che ha lasciato il segno. Il confronto si è concluso con un pareggio 1-1 grazie alle reti di Parigi per i padroni di casa e Corradi per gli ospiti che hanno fatto si che la partita finisse in un pareggio, vedremo come andrà questa volta. Noi come voi, siamo in trepidante attesa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Pro Sesto Pro Vercelli (risultato finale 0-0): Sassi salva su Bruschi! (Serie C 28 gennaio 2024)

ARZIGNANO PRO SESTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Arzignano Pro Sesto sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Arzignano Pro Sesto sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

ALLA RICERCA DEI TRE PUNTI PERDUTI

La diretta Arzignano Pro Sesto, in programma sabato 3 febbraio alle ore 18:30, racconta della 24esima giornata di Serie C Girone A. I gialloblu non vincono dal 17 dicembre 2023, in occasione del 3-1 inflitto alla Pro Vercelli. Da quel giorno, l’Arzignano ha collezionato quattro pareggi e una sconfitta, quella contro la Pro Patria.

Diretta/ Alessandria Arzignano (risultato finale 0-0): pareggio senza gol! (Serie C, oggi 27 gennaio 2024)

Anche la Pro Sesto sta vivendo un periodo negativo con i tre punti che non si vedono addirittura dal 18 novembre ovvero il 2-0 all’Albinoleffe. Successivamente ben quattro sconfitte consecutive con Vicenza, Legnago, Lumezzane e Atalanta U23. Dopodiché sono arrivati tre pareggi alternate ad altrettante sconfitte per un totale di 3 punti in 9 gare.

ARZIGNANO PRO SESTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Pro Sesto vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. In porta Boseggia, difesa a quattro con Gemignani, Piana, Boffelli e Davi. A centrocampo spazio a Bordo, Lakti e Antoniazzi. Lunghi giocherà da trequartista con Grandolfo e Parigi in attacco.

Risponde la Pro Sesto con il modulo 3-5-2. Tra i pali Del Frate, pacchetto arretrato composto da Toninelli, Marianucci e Iotti. Agiranno da esterni Poggesi e Maurizii mentre Bussaglia, Santarpia e Gattoni occuperanno la zona nevralgica del campo. Tandem offensivo Bruschi-Sereni.

ARZIGNANO PRO SESTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Arzignano Pro Sesto danno favorita la squadra di casa a 1.73. Secondo bwin, la X vale 3.05 mentre il 2 fisso a 4.95.

L’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nel match è offerto a 2.70 contro l’1.38 dell’Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente quotati 2.35 e 1.51.

© RIPRODUZIONE RISERVATA