Diretta/ Arzignano Pro Vercelli streaming video e tv. Bianchi alla rincorsa (Serie C, 17 dicembre 2023)

Arzignano Pro Vercelli, in diretta domenica 17 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. I Bianchi piemontesi sono alla rincorsa delle posizioni di vertice della classifica, tre vittorie consecutive per la Pro che dopo i successi contro Alessandria e Albinoleffe sono riusciti a infilare il tris con un secco 2-0 al Trento allo stadio “Piola”.

Per l’Arzignano pareggio a Fiorenzuola nell’ultima uscita esterna, nonostante qualche battuto a vuoto i vicentini stanno comunque galleggiando sopra la zona play out a distanza di sicurezza, anche se nelle ultime cinque partite l’Arzignano ha vinto solo una partita, quella casalinga contro la Pergolettese. Al primo dicembre 2022 risale l’ultimo precedente tra le due squadre in casa dell’Arzignano, conclusosi con un pareggio col punteggio di 1-1.

ARZIGNANO PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Arzignano Pro Vercelli sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arzignano Pro Vercelli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Pro Vercelli, match che andrà in scena allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano. Per l’Arzignano, Giuseppe Bianchini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boseggia; Gemignani, Piana, Milillo, Davi; Lakti, Casini, Barba; Centis; Grandolfo, Parigi. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Andrea Dossena con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sassi; Seck, Parodi, Camigliano, Carosso; Iotti, Santoro, Rutigliano; Mustacchio, Nepi, Maggio.

ARZIGNANO PRO VERCELLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arzignano Pro Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Arzignano con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo della Pro Vercelli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











