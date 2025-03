DIRETTA ARZIGNANO PRO VERCELLI, E’ BIANCHINI CONTRO BANCHINI!

Inizia domenica 9 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Arzignano Pro Vercelli. Presso lo Stadio Tommaso Dal Molin i giallocelesti desiderano riscattarsi dopo due sconfitte consecutive, l’ultima rimediata contro il Vicenza, e mantenersi in questo modo a debita distanza dalla zona retrocessione, ora vicina due lunghezze. La tredicesima posizione con trentacinque punti, proprio come la Pergolettese che si trova alle loro spalle, mantiene sul chi vive i padroni di casa, decisamente più attardati rispetto all’eventuale accesso alla zona playoff.

Una compagine che vorrebbe invece abbandonare le caselle valevoli per i playout è la Pro Vercelli, in diciassettesima posizione con i suoi trentuno punti. I piemontesi, tramite un successo e le contemporanee sconfitte di Triestina e Lecco, potrebbe compiere un balzo decisivo in chiave salvezza ed accivinarsi così alla Pergolettese. Gli eusebiani continuano infatti a lanciare segnali positivi dopo aver strappato un pareggio senza reti contro il più quotato Trento.

DIRETTA ARZIGNANO PRO VERCELLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ Sky l’emittente che trasmetterà in esclusiva la diretta Arzignano Pro Vercelli. Se non puoi recarti di persona allo stadio allora abbonati alla piattaforma satellitare e guarda il match in streaming sull’app di Sky o in televisione sul canale Sky Sport 257.

DIRETTA ARZIGNANO PRO VERCELLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 3-5-2 con Boseggia, Shiba, Milillo, Boffelli, Cariolato, Lakti, Bordo, Lunghi, Bernardi, Minesso e Jallow Bianchini potrebbe essere modificato per la diretta Arzignano Pro Vercelli se si valutano le probabili formazioni. Chi dovrebbe riproporre proprio il 3-5-2 con Franchi, De Marino, Marchetti, Clemente, Pino, Emmanuello, Rutigliano, Vigiani, Iezzi, Comi e Coppola è il tecnico Banchini che in questo modo lo scorso weekend ha avuto l’occasione di fare un punto e muovere i suoi di nuovo in classifica.

DIRETTA ARZIGNANO PRO VERCELLI, LE QUOTE

E’ una gara abbastanza a senso unico quella che si profila analizzando le quote dei bookmakers per l’esito finale della diretta Arzignano Pro Vercelli. Secondo infatti Sisal per esempio i giallocelesti sono i favoriti per il successo con l’1 quotato ad appena 1.95. Molto inferiori sono invece le chances di chiudere l’incontro con un pareggio, dato l’x a 3.10, oppure di vedere gli eusebiani intascarsi i tre punti, se si guarda al 2 pagato appunto a 3.90.