DIRETTA ARZIGNANO RENATE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriva il momento delle statistiche per la diretta di Arzignano Renate, la rubrica che si preoccupa di analizzare i dati forniti dalla Lega Serie C per entrare ancora più a fonde della partita che tra pochi istanti andremo a commentare. In questo modo verranno fuori anche i pattern delle due compagini. Iniziamo dai padroni di casa, squadra che di primo acchito potrebbe sembrare molto propensa alla difesa con un blocco basso a 25 metri, ma questa impronta tattica serve per sviluppare l’azione con un bel possesso palla che infatti si rispecchia in 350 passaggi riusciti per partita.

DIRETTA/ Pergolettese Arzignano (risultato finale 0-2): la chiude Lakti! (Serie C, 23 marzo 2025)

Il Renate invece sta dando grande prova di solidità nel reparto difensivo con 0,8 reti subite nelle ultime cinque partite, nello stesso campione invece l’Arzignano ne ha presi in media 2,3. Sembra quindi che gli ospiti abbiano una bella occasione quest’oggi per guadagnare punti, ma andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Arzignano Renate, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Renate Union Clodiense (risultato finale 2-1): la decide Delcarro (Serie C, 22 marzo 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA ARZIGNANO RENATE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Arzignano Renate dovrete essere abbonati necessariamente a Sky Sport, pacchetto Calcio. Preferite la diretta streaming per comodità o esigenze? Allora bisognerà scaricare l’app Sky Go.

SQUADRE IN SALUTE

L’obiettivo delle due squadre è quello di continuare così. La diretta Arzignano Renate si giocherà venerdì 28 marzo 2025 alle ore 20:30 e vede formazioni in salute, reduci entrambi da due vittorie consecutive in campionato. L’Arzignano ha sconfitta in casa la Giana Erminio e in trasferta la Pergolettese, mettendosi alle spalle il ko contro la Pro Patria lontano dalle mura amiche. I gialloazzurri sono undicesimi a 44 punti, -1 dalla zona playoff.

Video Lumezzane Renate (0-2)/ Gol e highlights: Spedalieri spiana la strada! (Serie C, 16 marzo 2025)

Il Renate invece è sesto in campionato a quota 50 dunque l’obiettivo è rincorrere l’Albinoleffe al quarto posto per evitare un turno ai playoff. Le due gare più recenti sono i successi per 2-0 con il Lumezzane e 2-1 contro Union Clodiense.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO RENATE

L’Arzignano scenderà in campo con il modulo 3-5-2. Tra i pali Boseggia, difeso dal terzetto Rossoni, Milillo e Boffelli mentre Boccia, Lakti, Bordo, Bernardi e Cariolato agiranno a centrocampo. Tandem offensivo Minesso-Lunghi.

Il Renate replica con lo stesso assetto tattico che vede Ombra in porta, protetto da Pellizzari, Auriletto e Gardoni. Gli esterni saranno Mastromonaco e Riviera con Delcarro, Calì e Siega nella zona nevralgica del campo. In avanti Di Nolfo con Satriano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARZIGNANO RENATE

La vittoria dell’Artigiano è offerta a 2.28, più basso rispetto al 2 fisso per il Renate a 3.05 o la X a 3.15. Gol a 2.06, No Gol invece a 1.65.