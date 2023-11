Diretta/ Arzignano Renate (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie C, 18 novembre 2023)

DIRETTA ARZIGNANO RENATE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Arzignano Renate sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo alcune statistiche interessanti relative al match. Padroni di casa che risultano essere la peggiore manovra offensiva di questo girone. I gol realizzati sono 8, con il miglior marcatore che risulta essere un duo: Antoniazzi e Bernardi. I due calciatori hanno realizzato due gol ciascuno, contribuendo a posizionare la formazione di casa al dodicesimo posto con 16 punti raccolti.

Va decisamente meglio dal punto di vista difensivo avendo subito 13 reti. Ospiti che si trovano tre posizioni sopra rispetto agli avversari. Il nono posto del Renate è condito da ben 18 punti con 13 gol realizzati e altrettanti subiti. Restando in tema marcatori da segnalare il miglior marcatore all’interno di questa partita: Daniele Sorrentino che è andato in gol due volte nelle ultime tre sfide. (Marco Genduso)

ARZIGNANO RENATE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Arzignano Renate sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW. Anche la diretta streaming Arzignano Renate sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

TESTA A TESTA

La diretta di Arzignano Renate metterà in luce l’andamento del campionato, arrivato alla 14esima giornata. Se da una parte, infatti, troviamo una padrona di casa che all’attivo ha cinque vittorie e sette sconfitte, dall’altra parte c’è un Renate che, da inizio campionato, non è riuscito ad incassare molto meglio, collezionando in tutto quattro vittorie e sei pareggi, di cui tre nelle ultime cinque partite. Quello che è certo, è che i tre punti mancano ad entrambe da troppe partite e questo match potrà essere un’ottima occasione per valutare entrambe le compagini.

Guardando al passato, ad uscirne meglio dagli scontri diretti è sempre stato il Renate, che nell’ultimo anno e mezzo ha collezionato due vittorie: solo a maggio di quest’anno, questa fila di successi è stata interrotta dal pareggio di 0-0. Concentrandoci sulle due rose, a contendersi il podio come capocannoniere in casa gialloceleste sono Edoardo Bernardi – classe 2003 – e Manuel Antoniazzi. Per quest’ultimo, l’ultimo match giocato risale ai primi di ottobre; in casa Renate, invece, troviamo Daniele Sorrentino, 26 anni e quattro marcature all’attivo. (Rossana Briga)

QUALCUNO TORNERA’ ALLA VITTORIA

La diretta Arzignano Renate, in programma sabato 18 novembre alle ore 14:00, racconta di una gara tra due squadre che stanno passando un momento della stagione tutt’altro che felice. Partiamo dai gialloazzurri che in una settimana sono stati estromessi dalla Coppa Italia Serie C per mano del Lumezzane ai supplementari e successivamente sconfitti di misura dal Trento allungando a tre la striscia di sconfitte consecutive in campionato, tutte per 1-0 contro Albinoleffe, Vicenza e il sopracitato Trento.

Anche il Renate ha giocato in Coppa Italia Serie C la scorsa settimana, uscendo di scena contro la Triestina per 4-0, perdendo anche in campionato con l’Alessandria in casa col risultato di 2-0. Il mese di ottobre era iniziato bene per le Pantere con le vittorie contro Albinoleffe e Vicenza più il pareggio con la Triestina, salvo poi continuare in maniera negativa perdendo con la Pro Patria e inanellando tre pareggi consecutivi con Padova (0-0), Novara (2-2) e infine Pro Sesto (1-1). Tra Arzignano e Renate, in tutto ciò, ci sono solamente due punti di vantaggio in favore dei neroazzurri.

ARZIGNANO RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Arzignano Renate vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. In porta Boseggia, retroguardia composta da Davi, Milillo, Piana e Bernardi. Le mezzali saranno Barba e Lakti con Casini in regia mentre Bordo sarà il trequartista. In attacco Cazzadori e Balde.

Risposta del Renate col 4-3-3 che vede Fallani tra i pali, difesa formata da Possenti, Gasperi, Alcibiade e Tremolada. A centrocampo si vedranno Currarino, Garetto e Auriletto, in attacco tridente Rolando-Sorrentino-Amadio.

ARZIGNANO RENATE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Arzignano Renate danno per favorita la squadra di squadra a 2.15. Secondo bwin, l’X relativa al pareggio è offerta a 2.95 mentre il 2 fisso a 3.10. L’Over 2.5 lo troviamo più alto rispetto all’Under, rispettivamente a 2.25 e 1.55. Meno ampio lo scarto tra il Gol a 1.80 e il No Gol a 1.72.











