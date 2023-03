Diretta/ Arzignano SG City Nova streaming video tv: matricole terribili (Serie C)

DIRETTA ARZIGNANO SG CITY NOVA: GARA INTENSA!

Arzignano SG City Nova, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie C. Continuano a pungere le matricole terribili del girone A. L’Arzignano ha vinto nel turno infrasettimanale battendo in trasferta il Mantova e confermandosi a quota 45 punti in piena zona play off, tornando peraltro al successo dopo 3 giornate di digiuno.

Screzi Cts-Iss: documenti nascosti anche a Brusaferro/ "Presentazione? È riservata…"

Il Sangiuliano resta quintultimo in classifica ma battendo 2-0 l’Albinoleffe ha confermato di poter puntare alla salvezza diretta evitando play out, anche se i milanesi devono per forza di cose trovare una maggiore continuità nel loro cammino per puntare dal sestultimo posto in su. Nel match d’andata Arzignano vincente 1-2 in casa del Sangiuliano, che aveva vinto invece 3-0 il 22 maggio 2022 il precedente negli scorsi play off di Serie D.

Carenza antibiotici in autunno 2023?/ Ema: "Ok distribuzione farmaci non autorizzati"

ARZIGNANO SG CITY NOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano SG City Nova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Arzignano SG City Nova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Roccella "Contrastare utero in affitto in ogni modo"/ "Natalità? No modello Ungheria"

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO SG CITY NOVA

Le probabili formazioni della diretta Arzignano SG City Nova, match che andrà in scena allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano. Per l’Arzignano, Giuseppe Bianchini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio; Cariolato, Molnar, Piana, Lattanzio; Barba, Bordo, Nchama; Belcastro; Parigi, Tremolada. Risponderà il Sangiuliano City Nova allenato da Carmine Gautieri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Grandi; Zanon, Serbouti, Alcibiade, Zugaro; Salzano, Metlika, Fusi; Cogliati, Miracoli, Volpicelli.

ARZIGNANO SG CITY NOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arzignano SG City Nova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Arzignano con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del SG City Nova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA