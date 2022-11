Diretta/ Arzignano Vicenza streaming video tv: c’è il derby vicentino (Serie C)

DIRETTA ARZIGNANO VICENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Arzignano Vicenza, in diretta lunedì 28 novembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie C. Derby vicentino con la squadra della provincia che si presenta a 2 sole lunghezze di distanza da quella del capoluogo: da matricola della Serie C l’Arzignano si è reso protagonista di un avvio di stagione lusinghiero, con l’ultima vittoria in casa dell’altra neopromossa Sangiuliano City Nova che ha lanciato la squadra in piena zona play off.

Vincendo questo derby potrebbe portarsi a -4 da Pordenone capolista un Vicenza che rincorre la vetta ma non ha trovato in questa prima parte del campionato la giusta continuità. I berici con l’ultimo 4-0 alla Triestina hanno comunque centrato la seconda vittoria consecutiva, agganciando la settimo posto la Juventus U23. Al 23 ottobre 2019 risale l’unico derby tra i professionisti tra le due squadre, in quell’occasione Arzignano-Vicenza finì 1-1.

ARZIGNANO VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Vicenza viene fornita dalla televisione di stato, come tutti i posticipi di Serie C: l’appuntamento per il Monday Night è su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando, e che vi permetterà di seguire la partita anche in mobilità grazie al sito ufficiale e l’app di Rai Play. Naturalmente poi anche questo match sarà garantito in diretta streaming video dal portale Eleven Sports, come tutti gli altri di terza divisione: potrete decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO ARZIGNANO VICENZA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Vicenza, match che andrà in scena allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano. Per l’Arzignano, Giuseppe Bianchini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Soia; Cariolato, Piana, Molnar, Davi; Bordo, Casini, Barba; Tardivo; Fyda, Tremolada. Risponderà il Vicenza allenato da Francesco Baldini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Confente, Ierardi, Pasini, Padella, Sandon, Zonta, Ronaldo, Greco, Rolfini, Ferrari, Dalmonte.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arzignano Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Arzignano con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.40.

