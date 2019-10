Diretta Arzignano Vicenza/ Streaming video tv: derby al Menti (Serie C)

Arzignano Vicenza, che sarà diretta dal signor Luigi Carella, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 23 ottobre ed è valida per l’undicesima giornata nel girone B della Serie C 2019-2020. Altro turno infrasettimanale nel campionato di terza divisione, e qui al Romeo Menti si gioca un derby particolare visto che i gialloblu disputano le loro gare interne nello stesso stadio del LaneRossi. La situazione di classifica ci dice che gli obiettivi sono diversi per le due squadre, ma entrambe arrivano da una vittoria: la neopromossa ha fatto un colpo importante sul campo del Ravenna e si è così rilanciata in ottica salvezza sapendo però che la strada è ancora parecchio lunga, mentre i biancorossi hanno vinto la sfida diretta con la Reggio Audace, e in questo modo hanno confermato la loro candidatura alla promozione diretta. Staremo dunque a vedere quello che succederà nella diretta di Arzignano Vicenza, intanto possiamo valutare le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Vicenza non sarà disponibile sui canali della televisione tradizionale: per seguire questa partita di Serie C dovrete dunque rivolgervi alla piattaforma Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della terza divisione (anche di Coppa Italia) in diretta streaming video. Armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete dunque abbonarvi al servizio oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO VICENZA

In Arzignano Vicenza Alberto Colombo punta ancora sul 4-3-1-2: il vertice basso del rombo è capitan Maldonado, quello alto Ferrara che agisce sulla trequarti in appoggio a Cais e uno tra Rocco e Piccioni. A centrocampo le due mezzali sono Perretta e Balestrero; Bonalumi e Bachini i centrali di una difesa che sarà completata da due terzini che dovrebbero essere Tazza e Lo Porto, in porta invece giocherà come sempre Tosi. Il Vicenza ha modulo speculare: Grandi in porta, Cappelletti e Padella davanti a lui con Bruscagin (matchwinner domenica) e Liviero che giocano come esterni bassi. Vandeputte viene confermato come mezzala, dall’altra parte gioca Pontisso mentre Luca Rigoni è il regista davanti alla difesa; nel reparto offensivo dovremmo trovare Giacomelli a supporto di Marotta e Saraniti, che resta favorito su Guerra.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Arzignano Vicenza sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la squadra favorita è quella ospite: vantaggio netto per i biancorossi che hanno un valore di 1,73 sulla loro vittoria (segno 2) mentre il successo dei padroni di casa viene regolato dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,50 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, identificato dal segno X, porta in dote una vincita pari a 3,50 volte la somma investita.



