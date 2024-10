DIRETTA ARZIGNANO VICENZA: OSPITI FAVORITI

La diretta Arzignano Vicenza (si gioca sabato alle ore 15.00) vedrà andare in scena il derby vicentino del girone A. Nei cinque precedenti in Serie C hanno sempre vinto i biancorossi fatta eccezione per la sfida del 26 marzo 2023 vinta al Menti dall’Arzignano. I padroni di casa arrivano all’appuntamento però in un momento delicato, ultimi in classifica dopo il ko, il quarto consecutivo in campionato, sul campo della Virtus Verona.

Video Vicenza Lumezzane (1-1)/ Gol e highlights: Morra vanifica la rete di Ferro! (Serie C 13 ottobre 2024)

Il Vicenza si trova invece proiettato verso la parte diametralmente opposta della classifica, secondo posto per i biancorossi pur a 7 lunghezze di distanza dal Padova primo in classifica e dominatore assoluto della prima parte della stagione. L’ultimo pareggio interno contro il Lumezzane ha costretto il Vicenza a staccarsi ancora dalla vetta, nuova frenata arrivata dopo la prima sconfitta stagionale subita proprio contro il Padova.

DIRETTA/ Vicenza Lumezzane (risultato finale 1-1): Morra trova il pari! (Serie C, 13 ottobre 2024)

DIRETTA ARZIGNANO VICENZA: COME VEDERE LO STREAMING VIDEO TV

Per gustarsi in diretta tv il derby vicentino tra Arzignano e Vicenza in Serie C la soluzione è sempre la stessa, possedere un abbonamento a Sky che trasmetterà tutto il campionato di terza serie anche in questa stagione. Per gli abbonati alla piattaforma NOW Tv ci sarà invece la possibilità di assistere all’incontro in diretta streaming video via internet tramite smart tv, pc o dispositivi mobili.

ARZIGNANO VICENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che potranno essere le scelte iniziali dei due allenatori per le probabili formazioni della diretta Arzignano Vicenza. Per i padroni di casa dell’Arzignano, 3-5-2 iniziale con Manfrin in porta e una difesa a tre con De Zen, Milillo e Boffelli. Gli esterni di fascia saranno Cariolato e Rossi, mentre nella zona di centrocampo agiranno Lakti, Bordo e Barba. Tandem offensivo con Mattioli e Benedetti schierati dal 1′. Nel Vicenza schierato con un 3-4-1-2 Massolo sarà schierato a difesa della porta dietro una difesa a tre con Cuomo, Leverbe e Sandon schierati titolari. I quattro di centrocampo saranno Talarico, Zonta, Greco e Costa mentre Della Morte agirà da trequartista dietro al duo offensivo formato da Morra e Zamparo.

Video Virtus Verona Arzignano (2-1)/ Gol e highlights: Pagliuca, rete nel recupero! (Serie C 12 ottobre 2024)

ARZIGNANO VICENZA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo ad analizzare le valutazioni dei bookmaker per il derby vicentino con le quote per le scommesse sulla diretta Arzignano Vicenza. Vittoria dell’Arzignano quotata 3.20, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 3.30 mentre la quota per la vittoria esterna del Vicenza viene proposta a 1.90.