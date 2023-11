Diretta/ Arzignano Vicenza video streaming tv: biancorossi ok nei precedenti (Serie C, 3 novembre 2023)

DIRETTA ARZIGNANO VICENZA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Arzignano Vicenza vede affrontarsi due formazioni per la settima volta all’interno della propria storia calcistica. Lo storico, al momento, sorride ai biancorossi che si trovano in testa in questa sfida con ben quattro successi in sei partite. Le restanti due partite hanno portato una vittoria all’Arzignano ed un risultato di pareggio. La prima volta che queste due squadre si sono affrontate è stato nel 2019. Vittoria di misura da parte del Vicenza con il risultato di 0-1. Per la seconda sfida bisogna attendere ben due anni: ecco il primo pareggio con il risultato di 1-1.

Nel 2022 Vicenza che riesce a ottenere un’importante vittoria realizzando ben quattro reti. Gara successiva che terminò con il risultato di 0-1. La sfida del 26 Marzo 2023 è terminata con l’unico successo da parte dell’Arzignano. Risultato finale di 2-3, nonostante la doppietta in casa Vicenza firmata dall’attaccante Ferrari. È andata decisamente meglio nell’ultima sfida giocata tra queste due formazioni, durante le amichevoli precampionato. Risultato finale di 4-0. (Marco Genduso)

ARZIGNANO VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Arzignano Vicenza sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arzignano Vicenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Arzignano Vicenza, in diretta sabato 3 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Derby vicentino con i padroni di casa reduci da una sconfitta sul campo dell’Albinoleffe che li ha lasciati comunque a quota 16 punti, a braccetto proprio col Vicenza avversario di turno e che era partito però con ambizioni superiori a inizio stagione.

Anche in questa nuova annata i biancorossi berici non sono riusciti a trovare subito il passo giusto per insediarsi verso il vertice della classifica, l’ultimo pareggio interno contro il Padova ha allungato a 5 la striscia di partite senza vittoria in campionato, col Mantova capolista che si è già allontanato a 10 punti di distanza. Il 28 novembre 2022 il Vicenza ha vinto di misura, col punteggio di 0-1, l’ultimo derby disputato in casa dell’Arzignano.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Vicenza, match che andrà in scena allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano. Per l’Arzignano, Giuseppe Bianchini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boseggia; Gemignani, Milillo, Piana, Bernardi; Lakti, Casini, Barba; Balde; Parigi, Cazzadori. Risponderà il Vicenza allenato da Aimo Diana con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Confente; Laezza, Golemic; Sandon; Valietti, Cavion, Ronaldo, Jimenez, Costa; Ferrari, Rolfini.

ARZIGNANO VICENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arzignano Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Pineto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.











